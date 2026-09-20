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Drones ucranianos impactan en la principal refinería de petróleo de Moscú

El ataque de Ucrania se produce en medio de la jornada de elecciones parlamentarias en Rusia

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 10:34 -
  • Redacción La Prensa
Drones ucranianos impactan en la principal refinería de petróleo de Moscú

Dos personas murieron y otras 21 personas, entre ellas varios menores, resultaron heridas este domingo en la región de Moscú por un ataque ucraniano con drones en la principal jornada de las elecciones parlamentarias en Rusia, informaron las autoridades locales.
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