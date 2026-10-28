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Dos trenes chocan y dejan al menos 64 muertos y decenas de heridos en España

La Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento urgente a la ciudadanía para donar sangre de los seis grupos sanguíneos (0+, 0-, A+, A-, B- y AB-) cuyas reservas están en alerta roja y ante un posible incremento de las necesidades asistenciales por el accidente

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 07:11 -
  • Agencia EFE
Dos trenes chocan y dejan al menos 64 muertos y decenas de heridos en España

Al menos 64 fallecidos y decenas de heridos graves es el balance provisional del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), un siniestro que se ha producido al colisionar dos trenes de alta velocidad por causas que aún se investigan. Captura de video de El Panorama Diario.

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