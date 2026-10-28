Dos trenes chocan y dejan al menos 64 muertos y decenas de heridos en España

Al menos 64 fallecidos y decenas de heridos graves es el balance provisional del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), un siniestro que se ha producido al colisionar dos trenes de alta velocidad por causas que aún se investigan. Captura de video de El Panorama Diario.
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