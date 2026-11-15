Dos aviones chocan en la pista del aeropuerto de Miami y dejan dos heridos

Dos aviones colisionaron en la noche del sábado en la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de Miami, causando dos heridos leves, cuando el tráfico aéreo en Estados Unidos trata todavía de reanudar su actividad tras un fallo técnico que obligó a paralizar todos los vuelos el viernes.
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