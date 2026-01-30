Detienen a Don Lemon por cubrir protesta contra ICE en Minnesota

El periodista Don Lemon, expresentador estrella de la cadena CNN, fue arrestado acusado de violar la ley federal mientras cubría una protesta en una iglesia de Saint Paul (Minesota) contra las redadas migratorias del Gobierno de Donald Trump, informó este viernes su abogado.
