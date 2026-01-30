  1. Inicio
  2. · Mundo

Detienen a Don Lemon por cubrir protesta contra ICE en Minnesota

El expresentador de CNN dijo en “Solo estoy aquí fotografiando, no soy parte del grupo... Soy periodista”

  • Actualizado: 30 de enero de 2026 a las 10:24 -
  • Agencia EFE
Detienen a Don Lemon por cubrir protesta contra ICE en Minnesota

El periodista Don Lemon, expresentador estrella de la cadena CNN, fue arrestado acusado de violar la ley federal mientras cubría una protesta en una iglesia de Saint Paul (Minesota) contra las redadas migratorias del Gobierno de Donald Trump, informó este viernes su abogado.

 Foto Cortesía: Facebook Don Lemon

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias