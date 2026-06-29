En fotos: Cinco días después del doble terremoto, nuevo sismo sacude a Venezuela

Cinco días después del doble terremoto que ha dejado hasta ahora 1.450 fallecidos, los venezolanos volvieron a ser sorprendidos por un sismo de magnitud 4.6 que sacudió la zona norte del país. Todo ocurrió mientras las labores de rescate y recuperación continúan en las zonas más afectadas.
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