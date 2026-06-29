  1. Inicio
  2. · Mundo

En fotos: Cinco días después del doble terremoto, nuevo sismo sacude a Venezuela

El nuevo temblor obligó a las personas a salir nuevamente de sus viviendas. Su epicentro fue 27 kilómetros al norte de la localidad de Caraballeda en La Guaira, el estado más afectado por el doble terremoto del miércoles

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 11:20 -
  • Agencia EFE
En fotos: Cinco días después del doble terremoto, nuevo sismo sacude a Venezuela

Cinco días después del doble terremoto que ha dejado hasta ahora 1.450 fallecidos, los venezolanos volvieron a ser sorprendidos por un sismo de magnitud 4.6 que sacudió la zona norte del país. Todo ocurrió mientras las labores de rescate y recuperación continúan en las zonas más afectadas.

 Foto: EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias