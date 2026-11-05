Deicy Jiménez publica video íntimo con Gustavo Petro y desata el escándalo en Colombia

Deicy Alejandra Jiménez Ramírez entregó su teléfono celular al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para una extracción forense, en el marco de la denuncia que presentó contra el expresidente colombiano Gustavo Petro por presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales.
Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.
LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.