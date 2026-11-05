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Deicy Jiménez publica video íntimo con Gustavo Petro y desata el escándalo en Colombia

Deicy Jiménez entregó su celular a la Fiscalía colombiana para una extracción forense que busca reunir pruebas sobre sus acusaciones contra Gustavo Petro

Deicy Jiménez publica video íntimo con Gustavo Petro y desata el escándalo en Colombia

Deicy Alejandra Jiménez Ramírez entregó su teléfono celular al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para una extracción forense, en el marco de la denuncia que presentó contra el expresidente colombiano Gustavo Petro por presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales.
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Redacción La Prensa
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