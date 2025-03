Declaran culpable a hondureño por matar a boxeador en España

Madrid, España.

El jurado solicitó para uno de ellos, Josué M.S.M., originario de Honduras, que se le apliquen los beneficios de remisión de la pena que prevé la ley, aunque en este caso no son materialmente aplicables al solicitar la Fiscalía la prisión permanente revisable.

La Fiscalía solicita para los tres prisión permanente revisable por un delito de asesinato con pertenencia a banda criminal y tenencia ilícita de armas, al considerar que perpetraron un "asesinato salvaje" en el marco de una "cacería".

La acusación particular se adhirió a esa petición durante el juicio, mientras que las defensas pusieron en duda las pruebas aducidas por el fiscal y pidieron la absolución de sus representados.

En el juicio, los dos primeros dijeron que no participaron en la pelea en la que murió Gabriel, uno porque no estuvo justo en ese lugar y el otro porque pasó cerca pero no quiso saber lo que ocurría, mientas que el tercero (Josué alias 'Denyel') aseguró que sí participó, pero el boxeador le pegó y le dejó mareado y aturdido, tras lo que un menor -ya condenado por los hechos- apuñaló a su agresor.