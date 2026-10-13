¿Cuánto cuesta actualmente solicitar una visa estadounidense?

Cortés, Honduras. El costo para solicitar la visa hacia Estados Unidos varía según el propósito del viaje. El Departamento de Estado de Estados Unidos establece la tabla de aranceles consulares obligatorios a nivel mundial, fijando pagos administrativos que deben cancelarse antes de agendar la cita presencial.

Tarifas consulares oficiales según la categoría de visado

El valor base de la solicitud de visado (conocido como pago MRV) se distribuye según la clasificación del documento: -Visas de turismo, negocios, tránsito y tripulantes (B1/B2, C1/D): la tarifa para visados de visitante de lectura mecánica es de 185 dólares. Este cobro aplica de igual forma para todos los solicitantes, incluidos niños y adultos mayores. -Visas de estudiantes e intercambio (F, M, J): requieren una tarifa consular de solicitud de 185 dólares. Adicionalmente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) exige a los estudiantes principales de estas categorías el pago del registro del sistema Sevis I-901, el cual asciende a 350 dólares para categorías F y M, y 220 dólares para la mayoría de los participantes en programas de intercambio J-1.

-Visas de trabajo temporal basadas en petición (H, L, O, P, Q, R): para personas contratadas temporalmente o deportistas y artistas patrocinados por empleadores en EEUU, la tarifa asciende a 205 dólares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse -Visas para comerciantes e inversionistas por tratado (E1, E2, E3): tienen un costo de solicitud de 315 dólares. -Visa de prometido/a de ciudadano estadounidense (K-1): su trámite de no inmigrante requiere el pago de 265 dólares, cargos extraordinarios y de reciprocidad por país.

Además de la tarifa base de solicitud, existen cargos adicionales aplicables a ciertos países y casos específicos: -Tarifa de emisión por reciprocidad: es un cobro que Estados Unidos impone únicamente si el país de origen del solicitante cobra tarifas adicionales a los ciudadanos estadounidenses que visitan esa nación. Se paga solo cuando la visa es aprobada durante la entrevista. -Programa piloto de cita prioritaria acelerada: en consulados participantes con alta demanda, el Departamento de Estado ofrece la opción de solicitar una cita acelerada por un costo adicional de 750 dólares sobre la tarifa base de 185 dólares. Permite agendar la entrevista dentro de los 10 días hábiles sin alterar las exigencias legales para la aprobación del visado.

¿Dónde acudir en Honduras para realizar el trámite presencial?

Aunque la solicitud en línea y el pago de aranceles se gestionan digitalmente a distancia, la toma de datos biométricos y la entrevista obligatoria se realizan en la sede consular de la capital. -Sede Consular Oficial: Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, localizada sobre el Boulevard Los Próceres, M.D.C., Honduras. Su agencia consular en San Pedro Sula se encuentran en el edificio Corporativo 1908m tercer piso, barrio Río Piedras, en la avenida 19, calle 8ª. Su horario de atención es de lunes a jueves, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., y los viernes, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., excepto los días festivos de Estados Unidos y Honduras. -Requisito de asistencia: todos los solicitantes citados deben acudir presencialmente el día asignado portando su pasaporte e impresiones del formulario de confirmación DS-160.

Normas de pago y protocolos en la sede diplomática

Las regulaciones del Gobierno de Estados Unidos determinan condiciones estrictas para la gestión de solicitudes y acceso a las instalaciones. -Política de no reembolso: todas las tarifas consulares cubren el costo administrativo de procesar la solicitud. -No son reembolsables ni transferibles si el visado es denegado o si el solicitante decide no presentarse a la entrevista

Protocolos de seguridad en la embajada

Los solicitantes deben presentarse únicamente con sus documentos a la entrevista, respetando la lista estricta de artículos prohibidos que incluye dispositivos electrónicos, computadoras o mochilas grandes.

Causales de denegación