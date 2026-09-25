¿Cómo obtener una green card en Estados Unidos? Guía paso a paso

Cortés, Honduras. Obtener una green card permite a una persona contar con la residencia permanente legal en Estados Unidos, pero el proceso y los requisitos dependen de la categoría migratoria bajo la cual se presenta la solicitud. Para los hondureños que buscan regularizar o definir su situación migratoria en Estados Unidos, existen diferentes vías para solicitar la residencia permanente, entre ellas las relacionadas con familiares, empleo, refugio o asilo y determinadas categorías especiales. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establece que el primer paso es determinar si la persona cumple con los requisitos de alguna de las categorías disponibles. La información oficial puede consultarse en USCIS.

¿Cómo se solicita la green card?

El procedimiento puede variar según la categoría migratoria. En los casos de ajuste de estatus, USCIS establece una serie de pasos que incluyen los siguientes: 1. Determinar la elegibilidad Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Antes de presentar la solicitud, se debe identificar la categoría migratoria correspondiente y verificar si se cumplen sus requisitos. USCIS explica que las condiciones para el ajuste de estatus varían según la categoría de inmigrante. 2. Completar los formularios La mayoría de las personas que solicitan la residencia permanente deben presentar una petición de inmigrante y el Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, aunque los formularios requeridos dependen de cada caso. Los formularios y sus instrucciones están disponibles en el sitio oficial de USCIS. 3. Revisar la disponibilidad de visas En determinadas categorías es necesario verificar si existe una visa disponible. Para ello, el Departamento de Estado publica el Boletín de Visas, que contiene información sobre fechas de prioridad y disponibilidad. 4. Presentar el Formulario I-485 Cuando corresponde presentar un ajuste de estatus, el solicitante debe completar y presentar el Formulario I-485 siguiendo las instrucciones oficiales de USCIS y los requisitos específicos de su categoría migratoria. 5. Acudir a la cita biométrica Después de presentar el formulario, USCIS puede enviar una notificación para acudir a un Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC). En esa cita se toman las huellas dactilares, una fotografía y la firma para verificar la identidad y realizar controles de antecedentes y seguridad. 6. Asistir a la entrevista Los funcionarios de USCIS determinan si es necesaria una entrevista. En caso de ser convocado, el solicitante deberá responder preguntas bajo juramento relacionadas con su solicitud. 7. Consultar el estado del trámite El estado del Formulario I-485 puede consultarse mediante las herramientas oficiales de USCIS. También está disponible el Centro de Contacto de USCIS en el 800-375-5283 y, para personas con discapacidades auditivas, el TTY 800-767-1833.

Documentos que pueden solicitar

La documentación requerida cambia de acuerdo con la categoría migratoria y las circunstancias de cada persona. Entre los documentos que pueden ser requeridos se encuentran: • Dos fotografías tipo pasaporte. • Copia de un documento de identidad con fotografía emitido por el gobierno. • Copia del certificado de nacimiento o, cuando no esté disponible, otra evidencia aceptable de nacimiento. • Documentos de inspección y admisión o de inspección y permiso de ingreso, cuando corresponda. • Documentación que demuestre la categoría de inmigrante. • Formulario I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico, cuando sea requerido. • Registros policiales y judiciales certificados relacionados con cargos criminales, arrestos o condenas, cuando corresponda. • Formulario I-601, Exención de Inadmisibilidad, cuando corresponda. • Formulario I-212, Solicitud de Permiso para Volver a Solicitar Admisión a Estados Unidos Después de Deportación o Remoción, cuando corresponda. • Documentación relacionada con el estatus de visitante de intercambio J-1 o J-2, cuando corresponda. • Formulario I-508, cuando corresponda. • Formulario I-566, cuando corresponda a determinadas personas con estatus A, G u OTAN. • Suplemento A del Formulario I-485, cuando corresponda. La lista oficial de documentos y requisitos puede consultarse directamente en las instrucciones de USCIS.

¿Quiénes pueden solicitar una Green Card?

USCIS contempla diferentes categorías de elegibilidad. Entre ellas se encuentran: Por medio de familiares: determinadas peticiones realizadas por familiares que cumplen con los requisitos establecidos por la legislación migratoria estadounidense. Por empleo: determinadas categorías de trabajadores y profesionales pueden ser elegibles para obtener la residencia permanente. Inmigrantes especiales: esta categoría comprende diferentes grupos, entre ellos determinados trabajadores religiosos, jóvenes que necesitan protección de tribunales, ciudadanos de determinados países y algunas personas vinculadas con organizaciones internacionales. Refugiados y asilados: las personas que cumplen con los requisitos establecidos para estas categorías pueden solicitar la residencia permanente después de cumplir con las condiciones correspondientes. Víctimas de trata de personas y otros delitos: existen categorías migratorias especiales para determinadas víctimas que cumplen con los requisitos establecidos por la legislación estadounidense. Víctimas de abuso: determinadas personas que han sufrido abuso pueden contar con vías específicas para solicitar protección migratoria y, posteriormente, la residencia permanente. La información completa sobre las categorías de elegibilidad está disponible en la página oficial de Green Card de USCIS.

¿Qué situaciones pueden afectar la solicitud?

La legislación migratoria estadounidense contempla diferentes motivos de inadmisibilidad que pueden impedir que una persona obtenga la residencia permanente, dependiendo de las circunstancias de cada caso. Entre los motivos contemplados se encuentran determinadas enfermedades o la falta de vacunas requeridas, problemas relacionados con drogas y determinados delitos, tráfico de drogas o personas, ciertos delitos considerados graves, actividades relacionadas con prostitución, espionaje, terrorismo, determinadas actividades contra la seguridad de Estados Unidos, participación en genocidio y otras circunstancias establecidas por la legislación migratoria. También existen disposiciones relacionadas con la carga pública y con determinadas afiliaciones o actividades políticas. La existencia de uno de estos factores no significa necesariamente que todos los casos tengan el mismo resultado, ya que existen categorías, excepciones y posibles exenciones dependiendo de las circunstancias. USCIS ofrece información oficial sobre los motivos de inadmisibilidad.

Errores que pueden retrasar el trámite

Uno de los aspectos fundamentales al presentar una solicitud migratoria es proporcionar información correcta y completa. USCIS recomienda revisar cuidadosamente los formularios y utilizar las listas de verificación correspondientes para confirmar que se adjunten los documentos requeridos. También es importante mantener seguimiento del caso después de presentar la solicitud. USCIS puede solicitar información o documentación adicional mediante una notificación conocida como Request for Evidence (RFE). Por ello, se recomienda revisar periódicamente el estado del trámite y responder dentro del plazo indicado en cualquier comunicación oficial.

¿Cuánto cuesta solicitar una Green Card?