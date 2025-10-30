¿Qué se sabe del cometa 3I/Atlas y por qué se considera peligroso?

El cometa 3I/Atlas irrumpió en los registros astronómicos con una rareza que descolocó a la comunidad científica. Su procedencia no pertenece al sistema solar, sino al espacio profundo, y su paso cercano encendió la curiosidad de investigadores de todo el mundo.
Cecilia Garraffo, licenciada en Astronomía y doctora en Física, quien dirige el Instituto AstroAI del Centro de Astrofísica Harvard, explicó a Infobae que este visitante cósmico “no representa ningún riesgo para la Tierra, aunque su origen interestelar lo hace excepcional”.
Desde su detección, 3I/Atlas se ha convertido en un laboratorio natural para estudiar materiales formados fuera del sistema solar. Según Garraffo, “cada objeto que llega de otra estrella funciona como una cápsula del tiempo: guarda las huellas químicas de cómo se formó su sistema de origen”.
Hasta ahora solo se han confirmado tres cuerpos interestelares. El primero fue ‘Oumuamua, luego el cometa Borisov, y ahora 3I/Atlas. Su aparición, por lo tanto, es un evento estadísticamente raro pero científicamente valioso, porque permite contrastar teorías sobre la formación de los planetas y la dinámica de la galaxia.
Lo que más llamó la atención de los astrónomos es su trayectoria. “A diferencia de los cometas comunes, que siguen órbitas elípticas, este se mueve en una curva hiperbólica. No regresará jamás”, precisó Garraffo.
El cometa fue reportado por primera vez el pasado 1 de julio de 2025, tras ser detectado por el telescopio de estudio ATLAS.
Con un diámetro estimado de unos pocos kilómetros, 3I/Atlas está compuesto principalmente por hielo, polvo y compuestos volátiles. Al acercarse al Sol, esos elementos se evaporan y forman su característica cola, impulsada por la radiación solar.
¿Es peligroso el 3I/Atlas?
A pesar del impacto mediático, los especialistas coinciden en que 3I/Atlas no representa peligro.
“No hay ninguna posibilidad de colisión con la Tierra”, dijo Garraffo quien además recordó que existen programas de vigilancia internacional dedicados a monitorear millones de asteroides y cometas.
“Lo fascinante no es si puede golpearnos, sino que trae consigo información de un tiempo anterior al Sol. Es una muestra del pasado remoto que se cuela en nuestro presente”, expresó la experta.
¿Cómo seguirlo en vivo?
La NASA creó un simulador llamado Eyes on the Solar System ("Ojos en el Sistema Solar") para observar en vivo el recorrido del 3I/Atlas.
La plataforma muestra en primer plano cómo se vería el objeto y además puede verse su posición y trayectoria.