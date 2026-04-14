Este será el triste final de los hipopótamos de Pablo Escobar

Lo que comenzó como un capricho del narcotraficante Pablo Escobar hoy se ha convertido en una amenaza real. Más de tres décadas después, los hipopótamos que alguna vez formaron parte de su zoológico privado podrían enfrentar su capítulo final.
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