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Este será el triste final de los hipopótamos de Pablo Escobar

Pablo Escobar quiso tener un zoológico privado y adquirió varios hipopótamos sin imaginar que, años después, se convertirían en el terror de una población. ¿Qué pasará con al menos 80 de ellos?

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 11:34 -
  • Agencia EFE
Este será el triste final de los hipopótamos de Pablo Escobar

Lo que comenzó como un capricho del narcotraficante Pablo Escobar hoy se ha convertido en una amenaza real. Más de tres décadas después, los hipopótamos que alguna vez formaron parte de su zoológico privado podrían enfrentar su capítulo final.

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia / EFE
Bogotá, Colombia.

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