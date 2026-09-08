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¿Lo iba a traicionar? Impactante revelación sobre "La Bebecita", la esposa de "Bendito Menor"

Rosa Angélica presumía su relación con el poderoso y excéntrico capo abatido después de retar al presidente

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 14:24 -
  • Redacción La Prensa
¿Lo iba a traicionar? Impactante revelación sobre La Bebecita, la esposa de Bendito Menor

Rosa Angélica Tarazona, alias “La Bebecita”, murió cuando se encontraba a las puertas de resolver su situación judicial mediante un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación. La joven, de 20 años y madre de dos menores, fue abatida junto con su pareja, Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, durante un operativo de la Fuerza Pública en Riohacha, La Guajira, Colombia.

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