¿Lo iba a traicionar? Impactante revelación sobre "La Bebecita", la esposa de "Bendito Menor"

Rosa Angélica Tarazona, alias “La Bebecita”, murió cuando se encontraba a las puertas de resolver su situación judicial mediante un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación. La joven, de 20 años y madre de dos menores, fue abatida junto con su pareja, Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, durante un operativo de la Fuerza Pública en Riohacha, La Guajira, Colombia.
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