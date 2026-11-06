Decomisan en Colombia arsenal que habría salido de Colón; capturan a hondureño

Un hondureño fue capturado junto a otros cuatro hombres durante una operación de la Armada Nacional de Colombia, que permitió interceptar una embarcación cargada con un arsenal de armas de fuego en aguas del Caribe colombiano, frente a las costas de La Guajira.
Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.
LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.