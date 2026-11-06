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Decomisan en Colombia arsenal que habría salido de Colón; capturan a hondureño

Un arsenal que habría salido de Limón, Colón, fue interceptado en Colombia. Cinco personas fueron capturadas, entre ellas un hondureño

Decomisan en Colombia arsenal que habría salido de Colón; capturan a hondureño

Un hondureño fue capturado junto a otros cuatro hombres durante una operación de la Armada Nacional de Colombia, que permitió interceptar una embarcación cargada con un arsenal de armas de fuego en aguas del Caribe colombiano, frente a las costas de La Guajira.

 Fotos: Policía Nacional de Colombia
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Redacción La Prensa
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