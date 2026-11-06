DEA respalda operativo en Colombia contra arsenal con conexión hondureña

Bogotá, Colombia. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) confirmó este viernes su participación en el golpe histórico contra el tráfico de armas ejecutado por las autoridades colombianas en aguas del Caribe, donde fue capturado un hondureño junto a otros cuatro hombres. A través de su cuenta oficial en X, la DEA destacó el trabajo conjunto con la Policía Nacional y la Armada de Colombia, y aseguró que brindó apoyo de inteligencia para desarrollar la operación que permitió interceptar una embarcación cargada con armamento. "La DEA se enorgullece de estar junto a nuestros socios colombianos en la lucha contra el narcoterrorismo. Juntos, estamos haciendo que ambas naciones sean más seguras", expresó la institución estadounidense en su publicación.

Asimismo, detalló que, con el apoyo de su inteligencia, las autoridades colombianas incautaron más de 100 armas, municiones, dinero en efectivo y equipo utilizado por organizaciones criminales. La agencia calificó el decomiso como una muestra del alcance de las alianzas internacionales en la lucha contra las estructuras delictivas.

🚨 𝐍𝐀𝐑𝐂𝐎𝐓𝐄𝐑𝐑𝐎𝐑𝐈𝐒𝐓𝐒 𝐎𝐍 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐄DEA is proud to stand alongside our Colombian partners in the fight against narcoterrorism. Together, we're making both our nations safer.With support from DEA intelligence, @PoliciaColombia and @ArmadaColombia seized more than 100 weapons, ammunition, cash, and heavy equipment used by criminal organizations. This historic seizure demonstrates the power of international partnerships.This arsenal can no longer be used to terrorize communities or fuel drug trafficking. It is another powerful example of what international law enforcement partnerships can achieve when united against narcoterrorism. #DEAPartners#DEABogota@DEATerryCole @USEmbassyBogota@TheJusticeDept — DEA HQ (@DEAHQ) November 6, 2026

"Esta incautación histórica demuestra el poder de las alianzas internacionales. Este arsenal ya no puede ser utilizado para aterrorizar comunidades o alimentar el tráfico de drogas", señaló la DEA. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El operativo, denominado "Operación Poseidón", se desarrolló el 4 de noviembre en aguas del Caribe colombiano, frente a las costas de La Guajira. Durante la intervención, las autoridades interceptaron una embarcación tipo Go-Fast que transportaba un importante cargamento de armas oculto en un doble fondo.

Arsenal habría salido de Honduras

Según las investigaciones preliminares, el arsenal habría salido de Honduras, específicamente de Limón, departamento de Colón, y tenía como destino Colombia. La información de inteligencia apunta a que las armas presuntamente serían entregadas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Conquistadores de la Sierra.

Entre los cinco detenidos figuran cuatro ciudadanos colombianos y un hondureño identificado como Wesley Méndez, según la información proporcionada. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado mayores detalles sobre su lugar de origen ni sobre el presunto papel que habría desempeñado en el traslado del armamento.

¡GOLPE HISTÓRICO CONTRA EL NARCOTERRORISMO! ¡LA MAYOR INCAUTACIÓN DE ARMAMENTO EN EL CARIBE COLOMBIANO EN 45 AÑOS! ¡104 ARMAS DE GUERRA QUE NO LLEGARÁN A MANOS DE LOS CRIMINALES!En una contundente operación de nuestra Armada Nacional, con inteligencia de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y articulación con la DEA, interceptamos en altamar, en la Alta Guajira, un poderoso arsenal que tenía como destino a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.A través de la OPERACIÓN POSEIDÓN, logramos la captura de cinco personas y la incautación de:* 69 fusiles.* 30 pistolas.* 3 lanzagranadas.* 2 ametralladoras.* 96 proveedores.* 15.542 cartuchos.* 6.960 dólares y 23.569 lempiras hondureñas.¡HACE 45 AÑOS NO SE REGISTRABA UNA INCAUTACIÓN DE ARMAMENTO DE ESTA MAGNITUD EN EL CARIBE COLOMBIANO!Con este resultado golpeamos directamente la capacidad criminal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, organización narcoterrorista que delinque en Magdalena, Cesar y La Guajira.¡A LOS NARCOTERRORISTAS LES ADVIERTO: NO VAMOS A PERMITIR QUE SIGAN ARMANDÁNDOSE PARA SEMBRAR TERROR ENTRE LOS COLOMBIANOS!Vamos a cerrarles las rutas, incautar sus arsenales y perseguir sus estructuras criminales. ¡En Colombia la autoridad se respeta y la ley se cumple!Felicito a nuestros valientes hombres y mujeres de la Fuerza Pública, a la Fiscalía y a nuestros aliados de la DEA por este resultado histórico.¡EN LA ERA DEL TIGRE NO HAY TREGUA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO!¡Firme por nuestra Fuerza Pública y Firme por la Patria!¡Viva Cristo Rey!(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 6, 2026

El balance oficial de la operación incluye 69 fusiles, 30 pistolas, tres lanzagranadas y dos ametralladoras. También fueron decomisados 96 proveedores y 15,542 cartuchos de diferentes calibres, además de 6,960 dólares y 23,569 lempiras hondureños en efectivo. La embarcación utilizada para transportar el arsenal quedó inmovilizada, mientras que los cinco capturados fueron puestos a disposición de las autoridades colombianas, que deberán determinar sus posibles responsabilidades en el transporte y tráfico ilegal de armas.