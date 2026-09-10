Buscan las millonarias caletas que habría dejado "Bendito Menor"

La muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, durante un operativo de la Fuerza Pública en Riohacha, Colombia, no puso fin a las historias alrededor del señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Tras el procedimiento, habitantes del sector comenzaron a hablar de una supuesta “guaca” o "caleta" (depósito escondido que contiene dinero o armas, generalmente, bajo tierra) de dinero que estaría escondida en la vivienda donde permanecía el criminal.