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Cinco claves de la victoria de Lula sobre Flávio Bolsonaro en las elecciones de Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva revirtió el resultado con una campaña basada en el temor al bolsonarismo, la defensa de ayudas sociales, el rechazo a los Bolsonaro, la movilización digital y su victoria en Minas Gerais

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 19:00 -
  • Agencia EFE
Cinco claves de la victoria de Lula sobre Flávio Bolsonaro en las elecciones de Brasil

La victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Brasil refleja la capacidad del líder progresista para defender sus programas sociales y movilizar a los sectores que temían un regreso del bolsonarismo al poder.
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