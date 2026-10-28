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¿Por qué chocaron los trenes en Toledo? Esto se sabe

El balance provisional es de al menos 68 muertos: 24 viajaban en el AVE de Renfe y 44 en el tren de Iryo. Además, se reportaron 15 heridos graves y 53 leves atendidos en hospitales

¿Por qué chocaron los trenes en Toledo? Esto se sabe

Al menos 68 personas murieron este 28 de octubre en el choque entre dos trenes de alta velocidad en Toledo, España: un AVE de Renfe y otro de Iryo. Las primeras hipótesis apuntan a un posible 'error humano' tras una falla en el sistema de seguridad ferroviaria. Esto es lo que se sabe sobre las causas del accidente.

 Foto EFE
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Redacción La Prensa
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