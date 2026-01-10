  1. Inicio
  2. · Mundo

Esta es la petición que venezolanos exigen a EEUU en protestas

Cientos de venezolanos marcharon este día en sectores cercanos al Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela, en el sur de Caracas, donde recientemente se registraron ataques, para elevar una importante petición a Estados Unidos

  • Actualizado: 10 de enero de 2026 a las 18:00 -
  • Agencia EFE
Esta es la petición que venezolanos exigen a EEUU en protestas

Simpatizantes chavistas se movilizaron este sábado en distintas zonas de Caracas y en varias regiones de Venezuela para exigir a Estados Unidos la liberación y el regreso del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, capturados hace una semana por fuerzas del país norteamericano en medio de una serie de ataques.

 Foto: Agencia EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias