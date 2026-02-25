  1. Inicio
"En Honduras han copiado el sistema de los carteles mexicanos": Analista mexicano

La caída de "El Mencho" no solo tiene impacto en México sino en la región, consideró el experto Óscar Balderas, quien también sugirió a los países de Centroamérica no subestimar al crimen organizado

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 06:43 -
  • Haydi Carrasco
Óscar Balderas, periodista mexicano especializado en seguridad y crimen organizado, consideró que los países de Centroamérica también vivirán el impacto de la muerte del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación.

 Foto: Estalin Irías
Tegucigalpa, Honduras

México vive un panorama desconocido tras muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", pues para continuar operando el Cartel de Jalisco Nueva Generación deberá buscar un liderazgo que demuestre su fuerza a través de la violencia.

Esa es la opinión de Óscar Balderas, periodista mexicano especializado en seguridad pública y crimen organizado, quien aseguró que "El Mencho" era el "criminal más poderoso del mundo", pues lideraba un cartel que tiene presencia en 50 países, incluido Honduras.

El experto dijo que la muerte del líder de este cartel no solo tiene impacto en México sino que va a repercutir en la región, pues quedan sueltas estructuras delictivas que ahora deberán probar su fuerza.

El experto, quien en primera instancia habló con LA PRENSA Premium vía llamada y, posteriormente, en una entrevista en persona —durante su visita para participar en el foro “Alerta precursores: desafíos de la amenaza del fentanilo en Honduras—, comentó sobre la capacidad operativa del Cartel de Jalisco Nueva Generación e hizo un llamado a los países de la región para no "subestimar al crimen organizado", justo como lo hizo México años atrás. Este fue su análisis sobre la situación para México y la región.

¿Quién era "El Mencho"?
Nemesio Cervantes "El Mencho" era no solamente el narcotraficante más influyente de México, sino el criminal más poderoso del mundo. Un tipo que había operado desde los años 80 en distintos grupos criminales, como el Cartel del Milenio, el Cartel de Sinaloa, hasta que finalmente él funda su propio grupo, el Cartel Jalisco Nueva Generación, que logra una expansión rápida y además basada en la violencia extrema.

¿Realmente el Cartel Jalisco Nueva Generación es el más peligroso de México y la región?
Es un grupo criminal que de acuerdo con las últimas estimaciones tiene presencia en más de 60 países del mundo, los cinco continentes en lugares tan alejados de México y en países tan desarrollados y seguros como Nueva Zelanda, tiene presencia en las 50 estados que tiene Estados Unidos y en las 32 entidades federativas que tiene México. Sin duda, tiene presencia en Honduras, esto ya ha quedado comprobado por los mapas que tiene la propia Defensa Nacional y la propia Agencia Antidrogas, la DEA.

¿Por qué decían que era el criminal más poderoso del mundo?
Hasta la fecha de su muerte, el cálculo más conservador de su fortuna estaba tasado en 1,000 millones de dólares. Esto lo hace el criminal más poderoso del mundo. Ni siquiera Osama bin Laden en su mejor momento llegó a tener presencia en más de 60 países del mundo. Ni siquiera un Pablo Escobar, un Joaquín "El Chapo" Guzmán llegó a acumular el poder y la influencia que tuvo de Nemesio Cervantes y desde ahí se volvió un objetivo prioritario por parte del gobierno de México a partir de muchas presiones que fueron redobladas con la llegada de Donald Trump al poder.

¿Este operativo se realizó por presión de Estados Unidos?
Donald Trump llega exigiendo una serie de capturas muy relevantes para poder desmantelar a los grupos criminales en México y para presionar no solamente eleva las recompensas, "El Mencho" valía 15 millones de dólares en recompensa, sino que hace una presión de cambiar la denominación de los grupos criminales en México a agrupaciones narcoterroristas. Y con ello poder justificar la idea de una invasión a México en caso de que el gobierno mexicano no demostrara que tuviera la voluntad política para quitarle los apoyos a esos grandes capos y después detenerlos o abatirlos. Lo que vimos este domingo por la mañana en Jalisco, que es un estado al oriente de México que colinda con el Océano Pacífico, fue una demostración de fuerza por parte del ejército mexicano, que con data de Estados Unidos, finalmente ejecuta un operativo en el cual se pretendía detener a Nemesio, pero debido al ataque, a cómo repele él este operativo militar es que finalmente es herido de muerte y fallece en un traslado aéreo mientras salía de Jalisco hacia la Ciudad de México en busca de una atención médica.

¿México esperaba esa respuesta del Cartel Jalisco Nueva Generación?
Lo que vino después es lo que ya en México lamentablemente esperamos cuando viene el arresto o la muerte de un capo muy importante. Es la base social del crimen organizado que sale a las calles, que toma carreteras, que busca entorpecer el trabajo de las Fuerzas Armadas. Entonces, roban vehículos, los incendian, queman eh locales, comienzan a que a generarse un una especie de pánico generalizado en el cual siempre surge información de que van a empezar a matar civiles inocentes, van a bombardear instalaciones militares, incluso comenzó el rumor de que habían tomado un aeropuerto muy importante, que es el aeropuerto de Guadalajara.

¿Cuál es el panorama actualmente?
Muchas escuelas cerradas, negocios que no han abierto, corredores de transporte de carga que están cancelados e incluso el Poder Judicial se tomó el día libre justamente para evitar que el crimen organizado pudiera atacarlos a manera de represalias y en ese momento el país está preguntándose ¿Quién va a quedar como sucesor de "El Mencho", de Nemesio Cervantes y cuáles serán las repercusiones, cómo se moverá esto esas estructuras dentro del cartel con la posibilidad de que esto genere una mayor violencia?

¿Cuál es la jerarquía del cartel? ¿Alguien más podría quedar liderando?
Históricamente los grupos del crimen organizado mexicano son estructuras familiares. Esto hace que se vayan heredando las estructuras entre hermanos o entre padre a hijo y esto era lo que pretendía Nemesio Cervantes hace muchos años. Sin embargo, su hijo, un hombre que le dicen "El Menchito", está ya detenido en Estados Unidos enfrentando cadena perpetua.Eso ha puesto a "El Mencho" desde hace mucho tiempo en la posición de pensar en un sucesor que estuviera fuera de la familia, incluso, porque no hay que olvidar que Nemesio Cervantes era un hombre bastante enfermo. Se sabía por informes de la Secretaría de la Marina que arrastraba ya un problema grave de insuficiencia renal crónica y su muerte natural era una posibilidad. Esto le dio tiempo, me parece, de pensar quién podría quedarse en su lugar. Y en este momento hay principalmente tres personas que suenan con mucha fuerza. El más importante, de acuerdo con los corridos que hemos escuchado, que son parte de una manera de entender el crimen organizado, que es un hombre que se llama Audias Flores, le apodan "El Jardinero", y fue por mucho tiempo su hombre más importante para la seguridad. Es un ejecutor de violencia extrema, conoce y se hizo muy famoso recientemente porque supuestamente ordenó el asesinato de un influencer y el asesinato quedó grabado en redes sociales.Luego está el hijastro de "El Mencho". Y bueno, había un cuarto nombre que se mencionaba bastante, un tipo llamado Gonzalo Gaitán Mendoza, apodado "El Sapo", pero en este momento todavía no se ha confirmado si él es también uno de los personas que perdieron la vida en el operativo contra "El Mencho". Entonces, estamos un poco a la espera, me parece, y no va a ser una sucesión que se resuelva de manera pronta.

¿Este operativo que ha realizado México realmente sí está generando un impacto pacto en el cartel?
Sí, porque el liderazgo de "El Mencho" es un liderazgo vertical, prácticamente unipersonal, en el cual una vez que generabas el ausencia de “El Mencho”, obligabas al cartel a entrar en una serie de pugnas internas. Ahora, esto no significa que vaya a terminarse el cartel mañana o pasado mañana o ni siquiera este año. Estas son empresas transnacionales y las empresas transnacionales están diseñadas para que, aunque no esté el CEO, la empresa pueda continuar durante muchos años. Ya después habrá podrá venir un nuevo jefe, echar a perderlo todo y arruinar la empresa. Pero yo siempre les pido que pensemos en Amazon. Jeff Bezos, si mañana se muere, Amazon va a continuar por mucho tiempo más. Está diseñada su estructura, su junta de accionistas, su consejo consultivo para que haya una toma de decisión que permita que la empresa siga. Ahora, si después llega el hijo de Jeff Bezos y arruina la compañía, eso ya es otra cosa. ​​Pero de momento el cartel va a continuar, va a seguir existiendo y será una cuestión de que los grupos criminales o se ponen de acuerdo o simplemente cada uno va a buscar sus propios espacios, sus propias dominios, sus propias regiones y entonces vendrá una guerra atomizada, que es lo que estamos viendo en este momento en Sinaloa, México.

¿Cuál es el panorama para este cartel?
Lo que conocemos los mexicanos y yo como especialista en estos temas te puedo decir que estamos frente a tres variantes: uno, la más improbable, que haya una sucesión unánime. La verdad es que se ve muy complicado. Dos, una fragmentación del Cartel Jalisco Nueva Generación, que creo que es lo más probable que de aquí surjan grupos distintos que empiecen a tener una pugna. O tercero, que se pulverice el cartel Jalisco y que simplemente ya no exista más como ocurrió con los Zetas. Pero creo que de los escenarios el más probable es la fragmentación.

¿Cuál es el impacto para esta estructura a nivel regional?
Todavía es muy temprano para empezar a hacer escenarios. Lo que sí sabemos es que el cartel Jalisco no deja nada, está buscando liderazgos, está en este momento, digamos, a la caza de quién podría ser el que quede en lo alto de la estructura y hay que pensar de vuelta... Creo que en este momento, las estructuras regionales del cartel Jalisco van a salir con su propio currículum a explicar por qué deberían quedarse con la estructura que deja "El Mencho". Por eso me parece que lo que vamos a ver a nivel regional es que el cartel Jalisco va a comenzar una especie de competencia interna de ver qué liderazgo son los más violentos, los más sádicos, los más despiadados. Y para eso van a necesitar a sus fuerzas regionales. Pensando, por ejemplo, en el caso de Honduras, seguramente los jefes de plaza del cartel Jalisco con Honduras van a recibir o estarán recibiendo en los próximos días una instrucción para que luzcan lo que son capaces. Y ahí está el gran peligro de esa sucesión, porque cada facción va a intentar convencer que son los idóneos para el cargo a través del ejercicio de la violencia extrema o del debilitamiento de las instituciones de su país. Por eso, la caída de “El Mencho” no es un problema únicamente de México, es un problema regional. Y si me lo permites, es incluso un dilema internacional, porque quedan sueltas estructuras delictivas que son acostumbradas a recibir mucho dinero y que hoy necesitan probar qué valen ese recurso para poder seguir operando.

¿A qué se refiere con que van a recibir instrucciones para que luzcan o que o que midan la fuerza que tienen a través de la violencia? ¿Qué es lo que puede ocurrir?
Estamos hablando sobre escenarios futuros en los cuales no tenemos ninguna certeza. Lo que hemos visto en experiencias anteriores es que el cartel va a buscar que sus líderes regionales hagan un despliegue de violencia, de poder, de convencimiento o de base social para poder medir qué grupos, qué decisiones o qué términos dentro del cartel de Jalisco tienen realmente una capacidad para tomar una empresa; por eso es que uno de los elementos previsibles es que cada jefe de plaza en cada país haga un demostración de poder para poder mostrar que su grupo, su facción es la que debe quedarse al frente.

¿Cómo podría ser esta demostración de fuerza de la que habla?
No lo sabemos en este momento. La captura, la muerte de Nemesio no lleva ni 36 horas. Entonces, todavía hay muchas cosas que vamos a ir descubriendo en el futuro. ¿Qué sí tenemos de cierto? Habrá una competencia interna por el control total del Cartel Jalisco Nuevo Generación, porque es una empresa multimillonaria y todo mundo quisiera dirigirla. ¿Qué va a requerir cada grupo dentro del cartel Jalisco para dirigirla? Demostrar que son los mejores. Los mejores se traducen en una empresa criminal transnacional, los más violentos. Entonces es altamente probable que cada grupo, en cada país, haga su propia demostración de poder.

Óscar Balderas analizó la situación del fentanilo en Honduras. Dijo que en México los controles de Estados Unidos golpearon a las estructuras que lo controlaban.

 (Foto: Estalin Irías)

¿Y está preparado México y el resto de países para esta demostración de poder?
Es que estamos en territorio desconocido. Nunca antes había existido ni en México ni en el mundo un grupo criminal con la fuerza del Cartel Jalisco Nueva Generación. Habíamos tenido grupos criminales locales con ciertos negocios fuera de de México, es el caso de Los Zetas o el caso del cártel de Sinaloa, pero el cartel Jalisco Nueva Generación es un monstruo por el mismo. ​​​​​Es multimillonario con redes internacionales que nunca habíamos visto, con un ejercicio de la violencia inédito y además un grupo que incorpora innovaciones tecnológicas. Es el grupo criminal que trae a México los drones explosivos, que le da una nueva vida a las minas antipersonales colombianas y las traduce a México, que incluso, con la ayuda de tecnología china, el cartel de Jalisco Nueva Generación creó zonas de exclusión aéreas, una especie como de domo invisible como el que tiene Israel para prevenir los ataques de Hamas. Eso lo tiene el cartel de Jalisco con la ayuda de tecnología china.Entonces, realmente conocemos poco de cuál va a ser la capacidad del Estado mexicano para combatir ese tipo de estructuras porque al tratarse ya de una guerra de tan altísimo nivel bélico y tecnológico, el gobierno mexicano no va a salir a dar a conocer todas sus cartas. Se está guardando mucho el gobierno mexicano con qué tecnología cuentan ellos para poder hacerle frente al cáncer Jalisco.No lo sabemos porque nunca en las Fuerzas Armadas se habían enfrentado a un monstruo de ese tamaño como es el cartel Jalisco, como tampoco lo tiene esa experiencia ningún ejército ni de Centroamérica ni de ni de Sudamérica. Esto es un territorio completamente desconocido. Y vamos a irlo aprendiendo sobre la marcha. Entonces, realmente conocemos poco de cuál va a ser la capacidad del Estado mexicano para combatir ese tipo de estructuras porque al tratarse ya de una guerra de tan altísimo nivel bélico y tecnológico, el gobierno mexicano no va a salir a dar a conocer todas sus cartas. Se están guardando mucho el gobierno mexicano con qué tecnología cuentan ellos para poder hacerle frente al cáncer Jalisco.

México será sede del mundial, ¿Existe la posibilidad de ataque tras la muerte de "El Mencho"?
Claro que hay una conciencia de que existe el riesgo de que el cartel Jalisco Nueva Generación pueda utilizar la ventana al mundo, que es la organización de la Copa del Mundo, como un marco para poder dar a conocer exigencias, venganzas, agraviados contra el Estado mexicano, sí. Especialmente porque Guadalajara es una de las sedes mundiales y Guadalajara es la capital de Jalisco, que es el estado donde fue abatido Nemesio Cervantes, "El Mencho".
Ahora, sabemos que el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas y el aparato de seguridad de México, junto con el de Estados Unidos, es importante decirlo, están previendo cualquier tipo de escenario y además estamos siendo asesorados como gobierno mexicano por el gobierno que probablemente sabe más de cómo fomentar atentados terroristas en elementos de motivos, que es el caso del gobierno de Estados Unidos. Ellos tienen la experiencia, por ejemplo, del maratón de Boston y cómo hay que hacer para proteger a las ciudades de un ataque del crimen organizado. Y al mismo tiempo, México tiene la experiencia de hacerlo.... Pero sí, por supuesto, es una preocupación en este momento en México, aunque por el momento el gobierno ni los organizadores ni la FIFA se han planteado hacer un cambio de sede. Sin embargo, sí es una preocupación.

¿Qué porcentaje de la droga que se mueve por México controlaba este cartel?
La realidad es que en gran parte de la innovación del cartel Jalisco es que cada vez dependía mucho menos de las drogas. Mientras el Cartel de Sinaloa basó gran parte de sus últimas finanzas en el negocio del fentanilo y tuvo que abandonarlo por la gran región de Estados Unidos. Jalisco comenzó a utilizar negocios distintos. Por ejemplo, entró al robo de criptomonedas, a la defraudación de sitios turísticos, al contrabando de medicina ilegal, de pronto de medicina apócrifa. Así que yo te diría que es muy complejo tal vez llegar a una a un aproximado, pero así con un cálculo yo imagino que el cartel Jalisco podía manejar fácilmente la mitad de todos los negocios ilícitos del crimen organizado en el país. Porque no hay que olvidar que es el primero y único grupo criminal en México que opera en las 32 entidades federativas. México tiene 32 estados y operó en los 32. Nunca lo logró ni siquiera el cartel de Sinaloa. Entonces, mínimo la mitad de todos los negocios ilícitos de los grandes mercados negros del país, que es el tráfico de armas, más tráfico de drogas y tráfico de inmigrantes indocumentados, todo la mitad al menos de esos eran controlados y sus ganancias iban al cartel Jalisco Nueva Generación.

¿Qué tan estratégico es Centroamérica para el Cartel de Nueva Generación?
Hay que recordar que el 70% de la droga en el mundo se mueve por vías marítimas. Eso es algo que ha entendido muy bien Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, porque hemos visto cómo ha cambiado sus objetivos y ha comenzado a bombardear lanchas, vehículos marítimos. Es parte de ese entendimiento de que la mayor cantidad de las drogas se mueven por los mares. Y en ese sentido Centroamérica se vuelve completamente estratégico porque se trata de una región que tiene salida hacia los dos océanos más relevantes del mundo. Además que cruza por las rutas que conectan por el Pacífico a Asia y por el Atlántico a los mercados de droga muy relevantes como África. Entonces esa posición estratégica hace que prácticamente cualquier país de Centroamérica deba estar dentro de los planes de expansión de cualquier grupo criminal que pretenda tener una presencia global.​​​​​​Ahora, también Honduras tiene condiciones que se parecen mucho a las de México. Es decir, hay mucha debilidad institucional, los sueldos de los aparatos de seguridad suelen ser bastante deficientes, lo cual hace propicio a muchos militares, policías, agentes aduaneros de un soborno. Y claro, también hay una infraestructura que el crimen organizado siempre puede aprovechar, como son los muertos, que son de la principal importancia estratégica para los grupos criminales. Entonces, estas condiciones, es decir, como en el fondo la manera en que se manejan los cuerpos de seguridad en Honduras, se parecen mucho a los de México por todas estas fallas estructurales. Y por la ubicación marítima idónea es que el cartel Jalisco Nueva Generación, al menos en los últimos informes, sabemos que ha estado de manera decidida en Honduras, en El Salvador desde hace al menos unos 8 o 6 años.

¿Qué negocios tiene este cartel con estos países?
Se trata de más de negocios que tienen que ver con la captación de precursores químicos para realizar drogas sintéticas, pero también, por ejemplo, del negocio de la piratería o de medicinas apócrifas, que son otros mercados ilícitos que el Cartel Jalisco Nueva Generación ha aprovechado bien y ha sido parte de su menú criminal.

¿Los países de Centroamérica podrían vivir una situación similar a la de México?
Yo creo que la violencia que se ve en México usualmente llega cuatro o cinco años más tarde a Centroamérica. Es un desfase que hemos visto cómo avanza con el tiempo, por eso considero que en Honduras, en El Salvador, en estas naciones hermanas de nosotros creo que están a tiempo todavía de prevenirse o de vacunarse contra esta violencia. Por ejemplo, ustedes todavía no tienen el problema del fentanilo como un problema de consumo. Eso nos pasó a México hace tres, cuatro o cinco años. El fentanilo era únicamente una droga que se enviaba hacia Estados Unidos y de pronto vimos que teníamos un problema de consumo en el norte del país y luego se generalizó prácticamente hasta el sur de México. Creo que países como Honduras están todavía en una ventana de oportunidad para revisar casos como el caso del Cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo creció? ¿Con qué redes criminales? Con apoyos de qué drogas sintéticas? Porque están a tiempo de neutralizar esa violencia que no les pase lo que nos está pasando a nosotros. Hoy México tiene un tercio del país paralizado por miedo, escuelas cerradas, negocios cerrados, carreteras bloqueadas porque no nos dimos cuenta a tiempo de la evolución rápida del crimen organizado. Ojalá que puedan aprender de nuestra experiencia para que no les suceda a ustedes.

¿Entonces Honduras está en la etapa de ser el país de tránsito y envío de fentanilo?
Lo que lo que le pasa a México le pasa 6 o 5 años después a Centroamérica. Y pasamos de ser un país de almacenamiento, de tránsito y de envío a ser un país que de repente empezó a consumir el fentanilo. Y lo empezamos a consumir principalmente poblaciones muy marginadas por algunas por por ciertos beneficios que generaba. México está en ese momento en un problema en el que hay consumo y en el que además del consumo lo que tenemos es una presión importante por parte de Estados Unidos para impedir que los grupos criminales sigan enviando fentanilo porque ha sido un problema de salud pública para Estados Unidos.

¿Entonces, todos los países que tengan salidas marítimas son de mucho interés para la distribución de fentanilo?
La franja de Centroamérica tiene una salida al Pacífico, que es una salida que te conecta con Asia, que que es el mercado de los precursores químicos con los cuales se se hace el fentanilo y tienes después una salida hacia el Caribe, que es un lugar donde además recala mucho de la droga que viene de África, que también es un punto importante de producción de precursores químicos. Entonces, si tú juntas todo eso, es la tormenta perfecta y Honduras en este momento se encuentra viendo este efecto de tormenta perfecta.Se empiezan a hacer decomisos, se empiezan a hacer incautaciones y eso te revela dos cosas: es de tránsito y de almacenamiento. Pero si este problema no se atiende pronto, esto se vuelve un tema de consumo. Y cuando se vuelve un tema de consumo, viene inmediatamente una cadena de tráfico internacional.

Mencionaste que el mercado del fentanilo en México dejó de estar controlado, en parte por las fuertes restricciones de Estados Unidos nadie ha podido controlarlo. ¿Qué representa esto para el crimen organizado en Centroamérica?
Los grupos criminales en Honduras podrían comenzar a hacer los nuevos suministradores de fentanilo, porque hoy los cárteles mexicanos ya suspendieron gran parte de ese tráfico. Los chapitos, por ejemplo, los hijos del "El Chapo" Guzmán, eran los grandes los reyes del fentanilo, pero debido a la presión durísima que ejerció el gobierno de Donald Trump, soltaron ya ese negocio. Pero es un negocio que vale 1,000 millones de dólares anuales, según el Congreso. 1,000 millones de dólares anuales y hoy no hay quien lo suministre. Es un negocio que hoy no tiene un ofertante. Si en algún momento los grupos criminales de Honduras desean esa bolsa muy asequible de 1,000 millones de dólares anuales, van a aprovechar la ausencia de los mexicanos, podrían entonces, ya con la experiencia del almacenamiento, el transporte, el consumo, hacer tráfico y entonces a ustedes les va a tocar enfrentarse con la furia de Donald Trump.

