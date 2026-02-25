"En Honduras han copiado el sistema de los carteles mexicanos": Analista mexicano

México vive un panorama desconocido tras muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias <b>"El Mencho"</b>, pues para continuar operando el Cartel de Jalisco Nueva Generación deberá buscar un liderazgo que demuestre su fuerza a través de la violencia.Esa es la opinión de Óscar Balderas, periodista mexicano especializado en seguridad pública y crimen organizado, quien aseguró que "El Mencho" era el "criminal más poderoso del mundo", pues lideraba un cartel que tiene presencia en 50 países, incluido Honduras.El experto dijo que la muerte del líder de este cartel no solo tiene impacto en México sino que va a repercutir en la región, pues quedan sueltas estructuras delictivas que ahora deberán probar su fuerza.El experto, quien en primera instancia habló con LA PRENSA Premium vía llamada y, posteriormente, en una entrevista en persona —durante su visita para participar en el foro “Alerta precursores: desafíos de la amenaza del fentanilo en Honduras—, comentó sobre la capacidad operativa del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/mundo/asi-fue-como-el-mencho-convirtio-peligroso-lider-cjng-LM29431129" target="_blank">Cartel de Jalisco Nueva Generación </a>e hizo un llamado a los países de la región para no "subestimar al crimen organizado", justo como lo hizo México años atrás. Este fue su análisis sobre la situación para México y la región.<b>¿Quién era "El Mencho"?</b><br />Nemesio Cervantes "El Mencho" era no solamente el narcotraficante más influyente de México, sino el criminal más poderoso del mundo. Un tipo que había operado desde los años 80 en distintos grupos criminales, como el Cartel del Milenio, el Cartel de Sinaloa, hasta que finalmente él funda su propio grupo, el Cartel Jalisco Nueva Generación, que logra una expansión rápida y además basada en la violencia extrema.<b>¿Realmente el Cartel Jalisco Nueva Generación es el más peligroso de México y la región?</b><br />Es un grupo criminal que de acuerdo con las últimas estimaciones tiene presencia en más de 60 países del mundo, los cinco continentes en lugares tan alejados de México y en países tan desarrollados y seguros como Nueva Zelanda, tiene presencia en las 50 estados que tiene Estados Unidos y en las 32 entidades federativas que tiene México. Sin duda, tiene presencia en Honduras, esto ya ha quedado comprobado por los mapas que tiene la propia Defensa Nacional y la propia Agencia Antidrogas, la DEA.<b>¿Por qué decían que era el criminal más poderoso del mundo?</b><br />Hasta la fecha de su muerte, el cálculo más conservador de su fortuna estaba tasado en 1,000 millones de dólares. Esto lo hace el criminal más poderoso del mundo. Ni siquiera<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/mundo/cia-video_casero-al_qaeda-fuerzas_especiales_usa-hamza_bin_laden-osama_bin_laden-HXLP1122270#image-1" target="_blank"> Osama bin Laden </a>en su mejor momento llegó a tener presencia en más de 60 países del mundo. Ni siquiera un Pablo Escobar, un Joaquín "El Chapo" Guzmán llegó a acumular el poder y la influencia que tuvo de Nemesio Cervantes y desde ahí se volvió un objetivo prioritario por parte del gobierno de México a partir de muchas presiones que fueron redobladas con la llegada de Donald Trump al poder.<b>¿Este operativo se realizó por presión de Estados Unidos?</b><br />Donald Trump llega exigiendo una serie de capturas muy relevantes para poder desmantelar a los grupos criminales en México y para presionar no solamente eleva las recompensas, "El Mencho" valía 15 millones de dólares en recompensa, sino que hace una presión de cambiar la denominación de los grupos criminales en México a agrupaciones narcoterroristas. Y con ello poder justificar la idea de una invasión a México en caso de que el gobierno mexicano no demostrara que tuviera la voluntad política para quitarle los apoyos a esos grandes capos y después detenerlos o abatirlos. Lo que vimos este domingo por la mañana en Jalisco, que es un estado al oriente de México que colinda con el Océano Pacífico, fue una demostración de fuerza por parte del ejército mexicano, que con data de Estados Unidos, finalmente ejecuta un operativo en el cual se pretendía detener a Nemesio, pero debido al ataque, a cómo repele él este operativo militar es que finalmente es herido de muerte y fallece en un traslado aéreo mientras salía de Jalisco hacia la Ciudad de México en busca de una atención médica.