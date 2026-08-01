Influencer es arrestada por robar reloj Rolex, gafas de sol y cartera Louis Vuitton

La influencer Adva Lavie, conocida en redes sociales como Mia Ventura, enfrenta un nuevo proceso judicial en Estados Unidos tras ser acusada del robo de un reloj Rolex, unas gafas Louis Vuitton y una cartera durante el Festival de Música de Coachella en California. Las autoridades informaron que la joven permanece detenida sin derecho a fianza.
LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.