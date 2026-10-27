  1. Inicio
  2. · Mundo

Hondureños muertos en guerra Rusia-Ucrania: Cancillería confirma reclutamientos

La Cancillería confirmó 32 casos de hondureños reclutados, especialmente bajo ofertas laborales engañosas, para combatir en Ucrania y Rusia

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 11:20 -
  • Henning García
Hondureños muertos en guerra Rusia-Ucrania: Cancillería confirma reclutamientos

Fotografía referencial muestra a soldados en el frente de batalla entre Rusia y Ucrania.

San Pedro Sula. Diez hondureños continúan desaparecidos y otros tres han muerto en casos relacionados con presuntas maniobras de captación para involucrarlos en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, informó este martes 27 de octubre la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con el balance de la institución, nueve compatriotas han conseguido regresar al país, dentro de un total de 32 casos reportados.

ONU denuncia reclutamiento de hondureños para la guerra de Rusia contra Ucrania

La alerta de las autoridades hondureñas se centra en personas que salen del país con la expectativa de conseguir un empleo y terminan expuestas a circunstancias distintas de las que les prometieron. La Cancillería advirtió que algunas ofertas laborales podrían utilizarse como una vía para atraer a ciudadanos y posteriormente presionarlos para que participen en actividades militares.

El mecanismo, según la información oficial, comienza con anuncios de puestos que no aparentan tener relación con operaciones bélicas. Las propuestas incluyen labores agrícolas, preparación de alimentos, limpieza, retiro de nieve y servicios de vigilancia privada, además de promesas de buenos ingresos y gastos de traslado y hospedaje cubiertos.

El riesgo aparece cuando los trabajadores llegan al lugar de destino. En esas circunstancias, algunos podrían enfrentarse a amenazas o presiones para suscribir documentos que los vinculen con actividades militares, pese a que esa no habría sido la finalidad con la que aceptaron viajar.

Putin asegura que está dispuesto a llegar a un acuerdo con Ucrania

Frente a los casos reportados, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que mantiene labores de asistencia consular y contactos diplomáticos para atender a los connacionales en situación de vulnerabilidad. Entre sus objetivos está gestionar condiciones que permitan protegerlos y facilitar su regreso a Honduras cuando sea viable.

La institución pidió a quienes buscan empleo fuera del país que no se guíen únicamente por los salarios ofrecidos. Recomendó investigar a las empresas contratantes, confirmar quién está detrás de las propuestas y leer detenidamente cualquier documento antes de firmarlo, especialmente si el proceso de selección carece de información verificable.

Otra de las advertencias está relacionada con los documentos personales: las autoridades instaron a los hondureños a no dejar sus pasaportes en manos de terceros y a consultar con las instancias nacionales correspondientes antes de viajar por una oferta laboral cuya legitimidad no hayan podido confirmar.

En su pronunciamiento, la Cancillería no reveló quiénes estarían detrás de estas operaciones ni detalló el país desde el que se realizan las ofertas. La institución vinculó los casos registrados con el conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras continúan las gestiones de protección consular para los hondureños afectados.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Henning García
Henning García
Periodista

Licenciado en Periodismo por la Unah y maestrante de Periodismo Digital (Universidad La Rioja, España). Desde 2021 redacta para la web de LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias