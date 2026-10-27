El "efecto Bukele" en Costa Rica: así es por dentro la megacárcel Cacco

Con presos rapados y vestidos con uniformes color naranja, el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), la nueva megacárcel de Costa Rica inspirada en el modelo penitenciario de El Salvador, recibió el lunes a sus primeros 123 reclusos. Así es por dentro...
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