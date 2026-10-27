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El "efecto Bukele" en Costa Rica: así es por dentro la megacárcel Cacco

Lo primero que se halla al entrar son imponentes filas de camarotes metálicos de tres niveles, soldados milimétricamente para evitar cualquier escondite

El efecto Bukele en Costa Rica: así es por dentro la megacárcel Cacco

Con presos rapados y vestidos con uniformes color naranja, el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), la nueva megacárcel de Costa Rica inspirada en el modelo penitenciario de El Salvador, recibió el lunes a sus primeros 123 reclusos. Así es por dentro...

 Foto: EFE
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Redacción La Prensa
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