Bukele envía equipo de rescatistas a Venezuela tras devastador terremoto

Un equipo de rescatistas, personal médico y perros de rescate partieron este jueves desde El Salvador con rumbo a Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate en el país sudamericano, golpeado el miércoles por dos fuertes terremotos que hasta el momento dejan 188 fallecidos y 1.520 heridos.
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