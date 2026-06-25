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Bukele envía equipo de rescatistas a Venezuela tras devastador terremoto

El Salvador envió rescatistas, médicos y perros de rescate a Venezuela tras los terremotos que dejan 188 muertos y más de 1,500 heridos en el país sudamericano

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 18:24 -
  • Agencia EFE
Bukele envía equipo de rescatistas a Venezuela tras devastador terremoto

Un equipo de rescatistas, personal médico y perros de rescate partieron este jueves desde El Salvador con rumbo a Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate en el país sudamericano, golpeado el miércoles por dos fuertes terremotos que hasta el momento dejan 188 fallecidos y 1.520 heridos.

 EFE

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