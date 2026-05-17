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Van 88 muertos: brote letal de ébola obliga a la OMS a declarar emergencia internacional

El ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados, causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas con una tasa de mortalidad de entre el 60% y el 80%, según la OMS

Van 88 muertos: brote letal de ébola obliga a la OMS a declarar emergencia internacional

La declaración de emergencia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante el nuevo brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC), que ya deja 88 muertos, llevó a los países africanos a reforzar controles sanitarios y cerrar fronteras, como en el caso de Ruanda este domingo.

 EFE

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Redacción La Prensa
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