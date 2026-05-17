Van 88 muertos: brote letal de ébola obliga a la OMS a declarar emergencia internacional

La declaración de emergencia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante el nuevo brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC), que ya deja 88 muertos, llevó a los países africanos a reforzar controles sanitarios y cerrar fronteras, como en el caso de Ruanda este domingo.
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