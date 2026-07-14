Fingió embarazo: capturan a enfermera por raptar a un bebé del hospital

Una enfermera permanece bajo detención preventiva en Brasil por su presunta participación en el intento de secuestro de un recién nacido ocurrido en la Maternidad Dona Evangelina Rosa.
Durante las investigaciones, la Policía Civil informó que encontró en la vivienda de la sospechosa una habitación acondicionada para recibir a un bebé.
De acuerdo con las autoridades, en el inmueble había una cuna, una bañera, pañales y ropa para recién nacido. Los investigadores también señalaron que familiares de la mujer manifestaron que creían que estaba embarazada, aunque aseguraron que nunca les mostró exámenes médicos u otra evidencia que confirmara esa versión.
"Pudimos confirmar que, efectivamente, había pañales, ropa de bebé, una bañera y una cuna. Todos los familiares dijeron creer que estaba embarazada, aunque, en retrospectiva, no mostró ninguna prueba ni nada por el estilo", declaró uno de los responsables de la investigación.
Según la Policía Civil, el hecho ocurrió dentro del principal hospital materno de Piauí. La mujer, quien se encontraba fuera de servicio, habría retirado al recién nacido con el argumento de que sería sometido a exámenes médicos de rutina.
Sin embargo, una tía del bebé sospechó de su comportamiento e impidió que abandonara el hospital. Posteriormente, el menor fue localizado oculto dentro de un bolso. Las autoridades explicaron que la sospechosa no fue arrestada en ese momento, ya que la denuncia formal se presentó después de los hechos. Posteriormente, un juez emitió una orden de detención preventiva. Antes de su captura, la mujer fue ingresada por sus familiares en una clínica psiquiátrica y, al recibir el alta médica, agentes policiales ejecutaron la orden judicial.
Durante su declaración ante las autoridades, la técnica de enfermería hizo uso de su derecho a guardar silencio. Por su parte, la defensa informó que la mujer fue diagnosticada con síntomas de esquizofrenia, recibe tratamiento psiquiátrico y presenta una capacidad disminuida para comprender la gravedad de los hechos que se le atribuyen.
No obstante, la Policía Civil indicó que, hasta el momento, la investigación no ha encontrado elementos que permitan concluir que la sospechosa sea inimputable desde el punto de vista penal. "Si bien este crimen es ciertamente extremadamente inusual, no estamos trabajando con la hipótesis de la locura mental hasta el punto de eximirla de responsabilidad por lo que hizo", afirmó uno de los investigadores.
Las pesquisas también establecen, de forma preliminar, que la mujer habría actuado sin la participación de otras personas. Por este caso enfrenta una acusación por el presunto delito de tentativa de secuestro de un menor, ilícito que, según la legislación brasileña, contempla penas de entre dos y ocho años de prisión.