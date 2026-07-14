Fingió embarazo: capturan a enfermera por raptar a un bebé del hospital

Sin embargo, una tía del bebé sospechó de su comportamiento e impidió que abandonara el hospital. Posteriormente, el menor fue localizado oculto dentro de un bolso. Las autoridades explicaron que la sospechosa no fue arrestada en ese momento, ya que la denuncia formal se presentó después de los hechos. Posteriormente, un juez emitió una orden de detención preventiva. Antes de su captura, la mujer fue ingresada por sus familiares en una clínica psiquiátrica y, al recibir el alta médica, agentes policiales ejecutaron la orden judicial.