¿En bancarrota? Estrella de "El precio de la historia" pide ayuda económica tras accidente

El empresario y personalidad televisiva estadounidense Corey Harrison, conocido por su participación en el reality El precio de la historia (Pawn Stars), enfrenta una compleja recuperación tras sufrir un grave accidente de motocicleta en México, situación que lo llevó a solicitar apoyo económico para cubrir los gastos médicos derivados de su tratamiento.
LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.