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Modelo de clubs nocturnos fue hallada muerta dentro de un carro: “Mamá, aquí está él...”

“Ma, aquí está él”, fue el último mensaje que Larissa Brito envió a su madre antes de perder contacto. Horas después, la modelo brasileña de 25 años fue hallada muerta en Francia.

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 16:38 -
  • Bladimir Ocon
Modelo de clubs nocturnos fue hallada muerta dentro de un carro: “Mamá, aquí está él...”

La modelo brasileña Larissa Brito dos Santos, de 25 años, fue encontrada muerta dentro del vehículo de su expareja, Mathieu, de 29 años, durante un control aduanero en la autopista A8, a la altura de Brignoles, en el sureste de Francia. El hombre fue detenido y la Fiscalía de Niza abrió una investigación por el homicidio de su excompañera.
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Bladimir Ocon
Bladimir Ocon
Periodista

Licenciado en Comunicación Social. Trabaja en periodismo web desde 2010 en el equipo de Diario LA PRENSA.

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