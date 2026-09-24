Modelo de clubs nocturnos fue hallada muerta dentro de un carro: “Mamá, aquí está él...”

La modelo brasileña Larissa Brito dos Santos, de 25 años, fue encontrada muerta dentro del vehículo de su expareja, Mathieu, de 29 años, durante un control aduanero en la autopista A8, a la altura de Brignoles, en el sureste de Francia. El hombre fue detenido y la Fiscalía de Niza abrió una investigación por el homicidio de su excompañera.
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Licenciado en Comunicación Social. Trabaja en periodismo web desde 2010 en el equipo de Diario LA PRENSA.