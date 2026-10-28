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¿Qué se sabe del choque de trenes en Toledo que dejó más de 60 muertos?

El Ave, con 378 pasajeros, circulaba hacia la ciudad sureña de Sevilla cuando alcanzó al Iryo, con 174 personas a bordo (incluido un bebé)

¿Qué se sabe del choque de trenes en Toledo que dejó más de 60 muertos?

Un aparatoso choque de trenes ocurrió este 28 de octubre cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Hasta las 9:00 de la mañana se contabilizan más de 60 muertos. ¿Qué se sabe del trágico accidente?

 Foto: EFE
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Redacción La Prensa
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