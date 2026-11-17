El informe forense determinó que Jennifer Arias, de 29 años, murió a consecuencia de una embolia grasa pulmonar bilateral, luego de someterse a una liposucción y un levantamiento de glúteos brasileño (BBL) en una clínica de Miami, Florida, Estados Unidos. La joven había viajado desde Nueva York para realizarse los procedimientos estéticos y dejó a una hija de siete años.
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