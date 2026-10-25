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Así fue el multitudinario recorrido de María Corina Machado tras regresar a Venezuela

Miles de venezolanos salieron a las calles este domingo para recibir a María Corina Machado, quien encabezó una caravana por cinco estados hasta llegar a Caracas

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 16:26 -
  • Agencia EFE
Así fue el multitudinario recorrido de María Corina Machado tras regresar a Venezuela

Miles de personas salieron este domingo al encuentro de la caravana que la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, encabezó por unos cinco estados en el norte de Venezuela hasta llegar a la capital, Caracas, después de su esperado regreso al país.

 Foto: EFE
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