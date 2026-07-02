¡Aplausos y lágrimas! Así fue el rescate de Hernán Gil en Venezuela; una garita fue su escudo

Un superviviente de los terremotos en Venezuela fue rescatado la mañana de este jueves, tras pasar ocho días bajo los escombros de un edificio en el estado de La Guaira, en el norte del país y aledaño a Caracas, y después de una operación de salvamento de casi 72 horas.
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