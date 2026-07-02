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¡Aplausos y lágrimas! Así fue el rescate de Hernán Gil en Venezuela; una garita fue su escudo

Gil había quedado atrapado en la garita de vigilancia del sótano del edificio ubicado en la localidad de Catia La Mar donde trabajaba, después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio

  • Actualizado: 02 de julio de 2026 a las 08:42 -
  • Agencia EFE
¡Aplausos y lágrimas! Así fue el rescate de Hernán Gil en Venezuela; una garita fue su escudo

Un superviviente de los terremotos en Venezuela fue rescatado la mañana de este jueves, tras pasar ocho días bajo los escombros de un edificio en el estado de La Guaira, en el norte del país y aledaño a Caracas, y después de una operación de salvamento de casi 72 horas.

 Ronald Peña R / EFE

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