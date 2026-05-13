Alcalde amenaza a empleados si no le dan "like" a sus publicaciones

El alcalde de Pachuca, México, Jorge Reyes, reaccionó a la polémica generada tras la filtración de un audio en el que presuntamente solicita a empleados del Ayuntamiento compartir publicaciones oficiales en redes sociales bajo amenaza de despido.
Durante declaraciones brindadas a medios de comunicación, el edil aseguró que la grabación corresponde a agosto de 2024, al inicio de su administración municipal, y sostuvo que el contenido fue sacado de contexto.
Reyes negó que se tratara de una condición para conservar el empleo y explicó que el mensaje estaba relacionado con estrategias de comunicación institucional para mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones del gobierno local.
“Fue una exigencia de resultados. Para cumplirle a la gente se tiene que informar lo que se hace, los retos y los logros. Es trabajo de comunicación institucional. No se trata de ‘likes’, es comunicación”, expresó. La controversia surgió luego de que en redes sociales comenzara a circular un audio atribuido al alcalde, en el que supuestamente instruye a trabajadores municipales a compartir contenido oficial o, de lo contrario, “darles las gracias”.
Tras viralizarse el material, usuarios inundaron las publicaciones de Jorge Reyes con comentarios en tono de burla y sarcasmo. “Aquí tiene mi ‘like’, señor presidente, no soy de Pachuca, pero espero no me despida”; “Yo ya le di su ‘like’ para que no me corra”; y “¿Cuántos ‘likes’ ocupa mi presi para que me dé jale?”, fueron algunas de las reacciones compartidas por internautas.
En distintas publicaciones del alcalde se repitió la misma tendencia, con usuarios asegurando en tono humorístico que colaboraban para ayudarle a alcanzar mayor difusión en redes sociales.
El funcionario también afirmó que “gobernar es comunicar” y defendió la importancia de que las administraciones públicas mantengan informada a la población sobre sus actividades y proyectos.
Asimismo, vinculó la difusión del audio con el contexto político previo a las elecciones municipales en Hidalgo, asegurando que su administración continuará enfocada en ofrecer resultados.
“Mi compromiso es con el orden y con que cada pachuqueño sepa que su presupuesto se está aplicando correctamente. No nos vamos a distraer con chismes ni con la grilla”, declaró.
La filtración del audio convirtió el tema en tendencia en redes sociales y medios nacionales, donde continúa generando debate entre usuarios y actores políticos.