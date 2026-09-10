  1. Inicio
  2. · Mundo

Piloto de 80 años y tres de sus familiares mueren al estrellarse su avioneta en Las Bahamas

Los nombres de las víctimas fueron Mario Lamar, de 80 años y piloto de la nave, su esposa Lili Lamar y dos de sus nietos, Christian, de 22 años, y Sofi Sosa, de 28

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 07:56 -
  • Agencia EFE
Piloto de 80 años y tres de sus familiares mueren al estrellarse su avioneta en Las Bahamas

La Autoridad de Investigación de Accidentes de Aeronaves (AAIA), en Bahamas, dijo este miércoles que trabaja junto a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) en la pesquisa de un accidente de avioneta en el que murieron cuatro miembros de una familia el lunes en el archipiélago atlántico. Imágenes de redes sociales.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias