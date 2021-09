Acusan a Bukele de "intentar intimidar" a diplomática de EEUU en El Salvador

San Salvador.

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo este jueves que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, "pretende intimidar" a la encargada de negocios de Estados Unidos en el país centroamericano, Jean Manes, y lo señaló de ser "infantil".



"Bukele pretende intimidar a la embajadora (encargada de negocios) de EEUU Una conclusión obvia de su analogía infantil: él cree que El Salvador es su propiedad privada" dijo Vivanco en Twitter.





Esta publicación se dio en respuesta a un trino del mandatario, en el que se refería indirectamente a Estados Unidos.

"Si invitas a un amigo a tu casa, él puede traer un regalo, algo para acompañar la cena o no traer nada. Si quiere traer algo, puede ser algo pequeño o incluso algo simbólico. Lo que no puede es querer llegar a mandar a tu casa. A ese amigo es mejor no invitarlo de nuevo", publicó el mandatario.





El Ejecutivo de Bukele sostiene una tensa relación con Estados Unidos desde que llegó al poder el demócrata Joe Biden.



El país norteamericano ha incluido a funcionarios del círculo de confianza de Bukele en una lista de "actores corruptos y antidemocráticos" y más recientemente a 5 jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que a juicio de EEUU son "leales" al Ejecutivo.



Los magistrados, entre los que se encuentran un exasesor del Gobierno de Bukele y un abogado del director de la Policía Nacional Civil (PNC), fueron nombrados el 1 de mayo pasado después de que la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, cesara a los jueces que formaban parte de dicha sala.





La comunidad internacional, principalmente EEUU y la Unión Europea criticaron la medida, que fue calificada como un golpe a la separación de poderes en El Salvador.



Recientemente, Manes indicó que en El Salvador se han tomado acciones similares a las de Venezuela y Nicaragua y "que representa un declive de la democracia".



En ese "libro de jugadas" mencionó "consolidar el poder, debilitar la independencia judicial, atacar y destruir cualquier oposición política, declarar enemigo cualquier voz de opinión diferente, crear un ambiente de miedo donde las personas no quieren decir nada en contra".

A esta lista añadió: "Crear una maquinaria de comunicación de propaganda de Estado, atacar y destruir a los medios de comunicación independientes", además de "cerrar espacios de la sociedad civil" y utilizar los elementos de seguridad para seguir e intimidar a las personas.



"¿De qué país estoy hablando? (...) puede ser Nicaragua en la región, puede ser Venezuela", agregó.



Vivanco también señaló que HWR "está documentando el uso de redes sociales del Gobierno de El Salvador" y pidió a los usuarios de Twitter que fueron bloqueados por la cuenta de Bukele u otra autoridad.



La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema tiene pendiente desde abril de 2020 resolver una demanda presentada por el director de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, el bloqueo a ciudadanos que se hace desde la cuenta verificada del presidente.