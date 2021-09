El covid puede parecer con el tiempo un resfriado, según experta

Londres, Inglaterra.

El covid-19 puede parecer con el tiempo un resfriado porque los virus tienden a debilitarse a medida que se extienden entre la población, según Sarah Gilbert, la científica de la Universidad de Oxford que desarrolló la vacuna de AstraZeneca.



"Normalmente vemos que los virus se vuelven menos virulentos mientras circulan más fácilmente y no hay razones para pensar que tengamos una versión más virulenta del Sars-CoV-2", dijo anoche Gilbert en un seminario web de la Royal Society of Medicine.

Según ella, la población desarrollará inmunidad como pasa con otros coronavirus estacionales, que provocan los resfriados.



"Eventualmente, el Sars-CoV-2 será uno de esos", dijo.



En el mismo sentido se refirió este jueves John Bell, prestigioso profesor de medicina de la Universidad de Oxford.



En declaraciones a la emisora "Times Radio", Bell dijo que el Reino Unido habrá superado "lo peor" para la próxima primavera y las cosas "deberían estar bien" una vez que pase el invierno.



"Si uno mira la actual trayectoria (de la pandemia), estamos mucho mejor que hace seis meses. Así que la presión sobre el NHS (Sanidad pública británica) en gran parte ha disminuido. Si uno mira las muertes por covid, tienden a ser de personas muy ancianas, y no está totalmente claro que fuese covid la causa de todas esas muertes", añadió Bell, inmunólogo y genetista de origen canadiense.

"Así que creo que lo peor ha pasado", insistió Bell, que consideró importante no sentir "pánico" sobre los casos actuales porque una vez superado el invierno, las cosas "estarán bien".



Según las últimas cifras oficiales, el Reino Unido registró ayer otros 34.460 contagios y comunicó 166 nuevas muertes.



En relación con la propagación de la covid entre los escolares, el experto Neil Ferguson, del Imperial College London, dijo hoy a los medios que el país no está registrando un rápido incremento de los casos asociados con el comienzo del ciclo educativo.



"Estamos viendo incrementos de las infecciones en los niños en edad escolar, pero no se ha propagado hacia la población en general", opinó Ferguson, si bien admitió que el desafío vendrá con la entrada del otoño y el invierno ya que la gente se reunirá en interiores.