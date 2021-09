VIDEO: Opositor de Maduro muere de un infarto mientras discursaba contra el régimen

Anzoátegui, Venezuela.

Un opositor y dirigente comunal venezolano murió en las últimas horas como consecuencia de un infarto mientrar pronunciaba un discurso contra la opresión del mandato de Nicolás Maduro en ese país.

Héctor Seija hablaba frente a varias personas en el municipio Simón Bolivar del estado de Anzoátegui, cuando se descompensó en medio de su alocución. Seija, reconocido dirigente de la región, protestaba contra la alcaldesa de esa ciudad y contra la gestión de Maduro en la Presidencia de Venezuela.

Seija subrayaba las necesidades económicas y los problemas que atraviesa su comunidad, cuando sufrió el infarto que le quitó la vida. En el video se observa cómo Seija ofrece disculpas antes de desplomarse, siendo atendido de inmediato por personas que presenciaban el evento.



"El pueblo está oprimido, y necesita expresar lo que siente. Por eso cuando dicen, derecho de palabra, pues derecho de palabra no, es el pueblo que quiere manifestarse. Son miles de personas las que tenemos aquí que quieren decir las cosas. Si pertenezco a una organización política y paso, informe tras informe y no me responden, ¿qué hago yo ahí? Me retiro de esa organización", exclamó Seija antes de desplomarse.

El hecho ocurrió este domingo 19 de septiembre en una cancha deportiva de un sector conocido como Bergantín.



"El pueblo necesita expresar lo que siente (…) el pueblo quiere manifestarse porque son miles de personas que quieren decirle a usted la cuestión", argumentó el dirigente comunal antes de sufrir el infarto.

La promulga de Seija se encaminaba hacia la exigencia de la responsabilidad de las organizaciones políticas en la comunidad y de velar por los ciudadanos. Denunciaba que era necesario que la alcaldesa Herrera respondiera a las protestas. La jefa edilicia pertenece al Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv), liderado por Nicolás Maduro Moros, presidente venezolano.

"Aquí en Bergantín hay de todo, aquí hay falta de medicina, aquí no hay agua y lo que estamos tomando ahorita es barro. Aquí tenemos tres casos prioritarios que todo el mundo conoce y son tres niños desnutridos (…) y nadie hace nada por nada, nada", fueron las últimas palabras de Seija antes de disculparse con la afluencia.



"Primera vez que la veo a usted (…) El pueblo necesita expresar lo que siente, el pueblo quiere manifestarse (…) Aquí nadie hace nada por nada… discúlpeme", cuestionaba Seija a la alcaldesa chavista antes de descompensarse y morir.