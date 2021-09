EEUU permitirá entrada de viajeros internacionales vacunados desde noviembre

Washington, Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que permitirá a partir de comienzos de noviembre la entrada en el país de los viajeros internacionales, incluidos los de la Unión Europea (UE), el Reino Unido, China y Brasil, que estén vacunados con el esquema completo.



Los viajeros deben mostrar prueba de vacunación y un test negativo realizado tres días antes del viaje, indicó Jeff Zients, jefe del equipo de respuesta contra la covid-19 de la Casa Blanca en conferencia de prensa virtual.



"Este nuevo sistema de viaje internacional sigue las recomendaciones de la ciencia, para mantener los vuelos aéreos internacionales a EEUU seguros, al requerir los extranjeros estar completamente vacunados para volar a EEUU e implementa adicionales y estrictos protocolos de seguridad", remarcó Zients.



Estas restricciones de viaje, aplicadas inicialmente por el expresidente Donald Trump (2017-2021), estaban en vigor desde el inicio de la pandemia en 2020 y habían sido mantenidas por el actual mandatario, Joe Biden, quien llegó a la Casa Blanca en enero de este año.

Los viajeros internacionales completamente vacunados no deberán cumplir cuarentena una vez llegan a territorio estadounidense, pero sí que deberán facilitar datos de contacto para facilitar el rastreo en caso de contagio.



Zients subrayó, no obstante, que para los estadounidenses no vacunados deberán presentar un test negativo un día antes de su salida, y volver a someterse a la prueba una vez en Estados Unidos.



Las prolongadas restricciones de viaje del Gobieno estadounidense habían sido especialmente criticadas por los socios europeos, donde el porcentaje de vacunación es bastante mayor que el existente en EEUU. EFE