Desaparece novio de joven viajera intensamente buscada en EEUU  

Estados Unidos.

Los padres del novio de una joven viajera cuya desaparición conmocionó a Estados Unidos afirmaron que desde hace varios días desconocen el paradero de su hijo, a quien la policía considera una persona "de interés" para la investigación.



Gabrielle "Gabby" Petito renunció a su trabajo y empacó su vida en una furgoneta para viajar a través del país con su novio Brian Laundrie, de 23 años. La travesía, que comenzó en julio, era documentada en una serie de publicaciones en Instagram que parecían idílicas y en las que ambos se mostraban sonrientes.



Pero el 1 de septiembre Laundrie regresó solo a su casa en North Port, Florida, en la furgoneta de Petito. La familia de la chica presentó una denuncia por desaparición el 11 de septiembre.

Además lea: El Cártel Jalisco usa Facebook para reclutar a jóvenes sicarios



La policía de North Port informó el viernes que los padres de Laundrie afirmaron no haber visto a su hijo desde el martes.



"El abogado de la familia Laundrie llamó el viernes por la noche a los investigadores del FBI para señalar que la familia quería hablar de la desaparición de su hijo", según un comunicado.



"Es importante indicar que Brian está considerado una persona de interés en (el caso) de la desaparición de Gabby, no está buscado por un crimen", añadió.



La policía anunció que por el momento trataba el asunto como "un caso de desapariciones múltiples".



"Cuando tengamos más detalles haremos una declaración", tuiteó el jefe de la policía de North Port, Todd Garrison.



En las imágenes del viaje que la pareja publicaba en las redes sociales se les veía felices junto a su pequeña furgoneta blanca.



Pero en agosto, la policía de Utah respondió a una denuncia de violencia doméstica en la que estaban implicados Petito y Laundrie.



Las imágenes de la cámara policial publicadas por los medios mostraban a una Petito angustiada diciendo que había tenido un altercado con Laundrie.



Después de que la familia de Petito informara de su desaparición, la policía interrogó al novio pero éste no dio "ninguna información".



El FBI abrió una línea telefónica especial para cualquier tipo de información sobre la desaparición. Y en las redes sociales, el caso ha desatado una movilización importante.