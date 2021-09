Bukele cierra la puerta al aborto y matrimonio igualitario en reforma constitucional

17 Set 2021 / 04:58 PM / Agencia AFP /

"He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida", dijo el mandatario en redes sociales.