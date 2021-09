El papa critica el "abuso de poder" en los movimientos eclesiásticos

Ciudad del Vaticano.

El papa Francisco criticó hoy el "abuso de poder" como la "raíz" de "los casos de abusos de diversa índole" registrados en los movimientos eclesiásticos y dijo que en los últimos años en "muchas" congregaciones se han cometido "pecados infames".



"El ejercicio de gobierno dentro de las asociaciones y movimientos (religiosos) es un tema que me preocupa especialmente, sobre todo considerando los casos de abusos de diversa índole que también se han dado en estas realidades y que siempre tienen su raíz en el abuso de poder", declaró el pontífice.

Francisco recordó las "no pocas veces" en las que la Santa Sede "ha tenido que intervenir iniciando procesos de reorganización no fáciles" en unas "situaciones muy malas, que hacen ruido", ante los participantes en un encuentro sobre "La responsabilidad de gobierno en las agregaciones laicales: un servicio eclesial".



En los últimos años, "muchas, muchas" congregaciones religiosas "han acabado en situaciones durísimas: bajo visita apostólica, con pecados infames", expresó.



"Son muchas y no solo estas grandes que conocemos y que son escandalosas -¡las cosas que han hecho para sentirse una Iglesia aparte, parecían los redentores!-, sino también las pequeñas", añadió.



Y destacó que en Argentina tres asociaciones "ya han sido disueltas y todas por haber acabado en las cosas más sucias".

El papa destacó el "afán de poder" y también la "deslealtad" como los "dos obstáculos que un cristiano puede encontrar en su camino y que le impiden convertirse en un verdadero servidor de Dios y de los demás".



"Nadie es dueño de los dones recibidos para el bien de la Iglesia, nadie debe exprimirlos. Nuestro verdadero bien da sus frutos en la comunión eclesial", aseguró.