Cuauhtémoc Blanco es acusado de desvío de recursos y lavado

Ciudad de México.

El exfutbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador del estado de Morelos, fue denunciado por su presunta participación en una red de lavado de dinero y manejo inexplicable de recursos, de acuerdo con informes de la prensa mexicana publicados este miércoles.



"El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y un círculo cercano de tres familiares y funcionarios fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción del estado por ocultar el origen, propiedad y destino millonario de recursos a través de la triangulación de cuentas bancarias", dio a conocer el diario Reforma.





En la denuncia interpuesta por el abogado Enrique Paredes Sotelo y entregada a la Fiscalía Anticorrupción de Morelos contra Cuauhtémoc Blanco también están implicados Ulises Bravo, medio hermano del exfutbolista y gobernador, Edgar Riou, un primo que además era su secretario particular, y Jaime Tamayo, amigo y colaborador.



En el expediente quedó asentado que Blanco, Bravo, Riou y Tamayo "presentan un perfil económico que no es acorde con su información fiscal y financiera, y no tienen forma de justificar sus fuentes de ingresos".



La acusación señala movimientos financieros realizados entre 2016 y 2018, lapso en el que Cuauhtémoc Blanco desempeñó el cargo de presidente municipal de Cuernavaca, capital de Morelos, estado que empezó a gobernar a partir de 2018.

Según el informe de Reforma, en el expediente quedó asentado que Jaime Tamayo ha realizado depósitos millonarios en tres instituciones bancarias, una de ellas es Inbursa "donde registró depósitos por 43,6 millones de pesos y retiros por 40,2 millones de pesos" otro de los bancos utilizados es Santander donde "de agosto de 2016 a octubre de 2018 registró depósitos por 505.4 millones de pesos", y el otro banco es Banamex.



Reforma también señala que en 2020 "la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron una red de lavado de dinero y cuentas millonarias en el entorno de Cuauhtémoc Blanco".