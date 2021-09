Presidente de Guatemala llama a la unidad en el bicentenario de independencia de Centroamérica

Ciudad de Guatemala, Guatemala

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, convocó a la unidad, con motivo del bicentenario de la independencia de Centroamérica de la corona española que se conmemora este miércoles.

"Mi llamado es a la unidad para tender puentes de entendimiento y diálogo y dejar atrás las disputas. Unámonos todos por un solo objetivo", expresó el mandatario en un discurso pronunciado en la sede del Congreso, que celebró una sesión solemne por la independencia de Guatemala.

Giammattei aseguró que en el país centroamericano, que logró la independencia de España el 15 de septiembre de1821, "aún estamos a tiempo de darle vuelta a la página que devuelva la confianza y dejar de lado los intereses particulares para procurar el bien común". "Ya basta de divisiones", exclamó el presidente al exhortar de nuevo a todos los sectores a no seguir enfrentados en tiempos de la pandemia de la covid-19, que hasta ahora ha provocado la muerte de 12,795 guatemaltecos, según el último reporte del Ministerio de Salud.

El mandatario agregó que Guatemala arrastra rezagos históricos y que el coronavirus "ha transformado hasta el más mínimo detalle de nuestras vidas". La celebración en el Congreso estuvo marcada por la intromisión con violencia del diputado José Ubico Aguilar dentro de los lugares ocupados por la bancada Semilla en el Parlamento, para arrebatar varios carteles en los que la oposición criticaba a Giammattei y la celebración del bicentenario

Ubico Aguilar, condenado en 2003 en Estados Unidos a 46 meses de prisión por narcotráfico, es legislador por la agrupación política Todos, aliada de la bancada oficial, Vamos, que llevó al poder a Giammattei en 2020.

LOS RETOS DE GUATEMALA

En opinión del presidente guatemalteco, los cuatro retos que tiene su país son superar la pandemia con responsabilidad y "no echarle el muerto solo al Gobierno", fortalecer la institucionalidad, reactivar la economía e iniciar el largo y "complejo" camino de una Guatemala que sea incluyente.

"No debemos perder más tiempo en divisionismo. El bicentenario es la puerta para ver a nuestro vecino como hermano" y trabajar en la construcción de un país fuerte para que migrar no sea la única opción que tengan los guatemaltecos, agregó. Al insistir en su llamado a la unidad, Giammattei advirtió que si se continúa con el enfrentamiento y divisionismo no habrá futuro.

Sublevaciones, conspiraciones, levantamientos y hasta traiciones. El camino para llegar a la firma de la independencia, el 15 de septiembre de 1821, estuvo lleno de obstáculos. ¿Qué ocurrió después? Un camino incluso más complicado. https://t.co/vaAtTJqq2x — Prensa Libre (@prensa_libre) September 15, 2021

El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, también coincidió en su llamado a la unidad para dar una nueva esperanza que garantice todas las oportunidades a los guatemaltecos. Aunque reconoció que no es tiempo de fiestas debido a la pandemia de la covid-19, resaltó que "se tiene que rendir respeto por los 200 años de independencia y celebrar por una Guatemala libre, soberana e independiente".

A la sesión solemne asistieron, entre otros, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, del cuerpo diplomático y representantes del Gabinete de Gobierno de Giammattei. Según organismos internacionales, el 59 % de los 16,3 millones de guatemaltecos viven bajo el umbral de la pobreza y casi el 50 % de los niños nacidos en el país centroamericano padecen de desnutrición. EFE