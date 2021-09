"Mujer que aborta ya no sirve": Llueven críticas a sacerdote mexicano por polémicas declaraciones

Ciudad de México.

Un sacerdote mexicano ha causado polémica tras realizar duras declaraciones contra las mujeres que deciden poner fin a sus embarazos tras un polémico fallo de la Corte Suprema de ese país que despenaliza el aborto.



En su homilía del domingo, el padre católico Lázaro Hernández afirmó que una mujer que aborta está 'hueca' y 'amargada.





"El aborto está legalizado, todo mundo muy contentos, 'vamos a matar todos los niños porque nos estorban. Vamos a matar todos los niños porque nos estorban', el niño no se puede defender", dijo en su homilía.



"Y sin embargo, lo destruimos desde el vientre de la madre, una mujer que aborta, ya no sirve para nada. Está hueca, moral física y psicológica, una mujer que siempre va a estar amargada, una mujer que a lo mejor no va a volver a tener hijos y entonces le va a reclamar a Dios".

El video de la homilía circuló en redes sociales, donde generó todo tipo de opiniones, principalmente en contra.



En rueda de prensa el domingo, el Obispo de Saltillo, Hilario González, propuso discutir sobre la manera de cómo proteger ambas vidas y no reducir el tema al derecho de una mujer a decidir sobre abortar o no.