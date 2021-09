California decide hoy si destituye al Gobernador Newsom

California, Estados Unidos.

California acude este martes a las urnas para decidir si destituye al gobernador demócrata del más populoso estado de Estados Unidos o le deja cumplir los 16 meses de mandato que le quedan.



Se espera que Gavin Newson, quien arrasó en la elección de noviembre de 2018, sobreviva a este referendo revocatorio de su mandato y deje sin asunto a 46 rivales, en su mayoría republicanos que aspiran a sucederlo si es derrotado.



La consulta fue impulsada por republicanos enojados por medidas tomadas por Newson contra el covid, como ser el uso de mascarillas o imponer restricciones.





Muchos californianos optaron por votar por correo y tienen hasta la noche del martes para enviar su sufragio en el que primero deben responder si quieren cesar a Newson y luego, quién debería reemplazarlo.



Para seguir en el cargo, Newson precisa ganar más del 50% de los votos. Si no lo consigue, el candidato más votado lo reemplazará sin importar la cantidad de votos recibidos.



Tras un débil comienzo, Newson, un telegénico ex alcalde de San Francisco de 53 años, parece encaminado a salvar el trance. El sitio de sondeos fivethirtyeight.com predijo este martes que obtendrá el 53,7% de los votos y por lo tanto seguirá en el cargo.



El propio presidente demócrata Joe Biden voló el lunes a California para expresarle su apoyo y advertir a los votantes que si lo destituyen se corre el riesgo de que asuma un gobernador del tipo de Donald Trump.



"Mantienen a Gavin Newson como gobernador o instalan un Donald Trump", dijo Biden en un acto en Long Beach.



"Votar por el no (a la destitución) será proteger a California de Trump. La opción debería ser muy clara"", añadió.



Newson también apeló a mencionar al ex presidente republicano, una figura detestada en California, en donde la cantidad de demócratas registrados duplica a la de los republicanos.



"En California el trumpismo todavía está en la elección", dijo.



Su principal desafiante es Larry Elder, un comentarista político de derecha de 69 años que ha apoyado abiertamente a Trump.



Elder está a la cabeza de una variopinta cantidad de aspirantes que incluyen un asesor de cannabis, un ex alcalde de San Diego y la estrella de TV Caitlyn Jenner.



También compite John Cox, quien fue candidato republicano a la gobernación de California en las elecciones de 2018 y ampliamente derrotado por Newson.

Enojo por las restricciones

El referendo tuvo entre sus principales impulsores a republicanos furiosos con restricciones que alejaban a los niños de las escuelas o sofocaban a miles de negocios cuando el coronavirus mataba a miles de californianos



Los demócratas dicen que la consulta es un intento de los republicanos por secuestrar el gobierno del estado y hacerse del poder como no podrían en las urnas.



Aunque Newsom ganó cómodamente en 2018, las reglas electorales de California facilitan la convocatoria a referendos revocatorios.



Para realizarlo, se debe conseguir la firma de apenas el 12% del número de votantes en la anterior elección. En este caso, la cantidad era de 1,5 millones en un estado de 40 millones de habitantes.



Este referendo es apenas el segundo en la historia de California. El primero convirtió en gobernador al actor Arnold Schwarzenegger en 2003.

Vea: Inmunidad de la vacuna Moderna dura al menos seis meses, según estudio



Schwarzenegger, quien terminó ejerciendo el cargo durante más de siete años, fue el último gobernador republicano de California.



La embestida para destituir a Newson ganó fuerza al conocer imágenes de una cena en un restaurante aparentemente ignorando sus propias normas contra el covid, lo que le valió que muchos lo tildaran de hipócrita.



La presencia del Biden en Los Ángeles cerró una visita a California para mostrar los perjuicios del cambio climático. Tanto California como estados vecinos están padeciendo una fuerte sequía que los ha dejado vulnerables a pavorosos incendios.