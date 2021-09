El Salvador inicia vacunación de niños ante repunte de casos de covid

San Salvador.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes que los menores entre 6 y 11 años comenzarán a ser vacunados contra el coronavirus, en momentos en que se registra en el país un alza en la cifra de casos diarios y un aumento en las hospitalizaciones a causa del virus.



El mandatario señaló, a través de sus redes sociales, que "El Salvador ha habilitado la vacunación contra el #COVID19 para niños de 6 a 11 años".



Además, agregó que "la vacuna es voluntaria, universal y gratuita".





El Salvador se convierte así en el primer país de Centroamérica en comenzar la vacunación a menores de entre los 6 y 11 años.



La nación centroamericana reporta un incremento en las hospitalizaciones por el coronavirus debido al alza en los casos diarios registrada desde junio pasado, pero el hospital que solo atiende a pacientes con covid "no está saturado", dijo el lunes el ministro de Salud, Francisco Alabí.



Alabí indicó a periodistas que el número de ingresos en el Hospital El Salvador -en el que solo se atienden a pacientes con coronavirus- ha pasado de recibir a 300 pacientes diarios a más de 600.



"Esta cantidad de casos (diarios) evidentemente hace mayor el uso de las áreas hospitalarias. A mayor cantidad de casos de contagios (diarios), va a haber mayor cantidad de ingresos", indicó.



No obstante, aclaró que "no quiere decir que el Hospital El Salvador esté saturado. El hospital sigue dando las atenciones necesarias".



El Salvador reportó el domingo 324 nuevos contagios de coronavirus y 10 fallecidos más a causa del virus, según los datos oficiales.



La cifra del domingo es la más alta que se reporta desde enero pasado en el país centroamericano y sin que los contagios retrocedan desde que comenzó una alza en junio del año en curso.



El número de contagios totales en El Salvador es de 98.122, de los que 12.632 casos se encuentran activos y 82.485 personas han sido dadas de alta.



Entre el 1 y el 12 de septiembre se reportan 3.634 casos y la cifra más alta de este mes se registró el domingo con 324 contagios.



Este dato, en lo que va de 2021, únicamente es superado por los 322 contagios computados el 19 de enero.



Los casos positivos diarios oscilaron entre los 200 y 300 entre enero y el 12 de febrero pasado, luego el número tendió a la baja hasta el 16 de junio cuando se reportaron 202 casos.

De acuerdo con los datos oficiales, más de 3 millones de salvadoreños, un 55, 8 % de la población objetivo, completaron el esquema de vacunación de dos dosis contra el coronavirus.



El sitio gubernamental covid19.gob.sv, con datos actualizados hasta el 10 de septiembre, señala que son 3.074.388 las segundas dosis inoculadas en el país centroamericano, que tiene alrededor de 6,7 millones de habitantes y cuya población meta a inmunizar es de 5,5 millones.



También se indica que las primeras dosis aplicadas ascienden a 3.818.524 para totalizar en 6.892.912 las dosis puestas desde el pasado 17 de febrero, cuando comenzó el proceso de vacunación en este país. EFE