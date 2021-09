Talibanes investigan presuntas ganancias ilícitas del gobierno derrocado

Kabul, Afganistán.

Los talibanes investigan las cuentas bancarias de exaltos funcionarios del gobierno afgano derrocado en busca de eventuales ganancias ilícitas, señalaron este martes dos directivos del sector.



Esta investigación podría llevar a congelar los activos y cuentas de exfuncionarios, ministros y cargos electos, indicó a la AFP un directivo del Da Afghanistan Bank, banco central del país, que no quiso identificarse.



Un funcionario de un banco privado confirmó que un equipo de "auditoría" talibán se presentó en el lugar para examinar las cuentas de algunos exfuncionarios del gobierno depuesto el 15 de agosto, cuando los rebeldes tomaron el control de Kabul, la capital.



Durante el gobierno del expresidente Ashraf Ghani, la corrupción fue endémica y generalizada. Millones de dólares recibidos en concepto de ayudas al país habrían sido desviados.



El propio exjefe de Estado está acusado de llevarse consigo millones de dólares cuando huyó hacia Abu Dabi, algo que ha negado en reiteradas ocasiones.



Un video publicado en las redes sociales por varias cuentas talibanas muestra millones de dólares en efectivo y lingotes de oro, que habrían sido encontrados en la residencia en Panshir del exvicepresidente, Amrullah Saleh.

En esta filmación, que la AFP no pudo verificar mediante una fuente independiente, se puede ver en particular a combatientes talibanes sentados en el suelo contando dinero y oro, supuestamente encontrados dentro de maletas.



Uno de estos combatientes afirma haber encontrado 100,000 dólares (85,000 euros) al día siguiente de que los talibanes tomaran bajo control el valle de Panshir, a comienzos de septiembre, y poco más tarde 6,2 millones de dólares y 18 lingotes de oro.



La investigación del nuevo régimen tiene lugar en momentos en que el país enfrenta una gran escasez de liquidez. Para evitar el colapso del sistema bancario, cada afgano solamente puede retirar el equivalente a 200 dólares semanales.



El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) suspendieron sus ayudas y Estados Unidos congeló las reservas del banco central afgano en Washington.



En total, se trataría de un monto de 9,000 millones de dólares en ayudas, préstamos y activos a los que Afganistán ya no puede acceder, tuiteó la semana pasada Ajmal Ahmady, exgobernador interino del banco central afgano.