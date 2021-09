Terror en México: Sismo e inundaciones dejan muertos y damnificados

Ciudad de México, México.



Las autoridades mexicanas confirmaron este miércoles un fallecido y daños materiales menores por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el centro y sur de México, en una jornada trágica por la muerte de al menos otras 14 personas en inundaciones.



"Afortunadamente no hay daños mayores, hasta ahora una víctima, un joven que iba conduciendo una motocicleta y perdió la vida, esto en Guerrero", apuntó este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina desde el Palacio Nacional.



"Desde anoche sabemos que tampoco hubieron daños graves en Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos", refirió.

En tanto, la jefa de Gobierno capitalina,, informó que hasta el momento no se han reportado afectaciones en escuelas de la Ciudad de México debido al sismo.Detalló querealizará trabajos de prevención en escuelas para descartar riesgos estructurales y dijo que se realizaron revisiones a la línea 2 del metro donde el servicio fue interrumpido por algunas horas tras el sismo, pero no se detectaron afectaciones.Por su parte el director de Conagua,, refirió que se activó el protocolo de atención a la infraestructura hidráulica para verificar que "no existan daños a la infraestructura de presas a consecuencia del sismo".