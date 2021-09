Vacunan a migrantes hondureños contra el covid 19 en la frontera sur de México

Ciudad de México.

Unos 150 migrantes hondureños fueron vacunados contra la covid-19 este miércoles en el municipio mexicano de Tapachula, en un acto atestiguado por la primera dama de Honduras, Ana García.



Acompañada de varios funcionarios de Honduras, Ana García dijo que su visita es para conocer la situación de los migrantes que se encuentran en territorio mexicano y obtener mayor información para poder beneficiar a esta población.





"No desconocemos que la migración es una constante. Es parte de la historia y en el caso particular de Honduras, como Centroamérica e igual que México, somos países expulsores y de destino", apuntó la primera dama.



Explicó que en los últimos meses también se ha visto en la frontera sur de Honduras flujos de personas de Haití, Cuba y otros países y añadió que su visita a la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, es para conocer qué está generando esta ola migratoria y de esa manera tomar las medidas pertinentes.



"Hay situaciones que son parte de las causas estructurales de la migración como es el tema económico, la pandemia", así como los ciclones del pasado año, apuntó.





La primera dama descartó que de su país hayan salido caravanas en los últimos meses.



Cuestionada sobre cuántos hondureños han salido de su país en busca del sueño americano, dijo que no tienen datos exactos.



El Gobierno hondureño siempre ha abogado por una migración ordenada, segura y con respeto a los derechos humanos, aseveró.



Y agradeció esta campaña de vacunas que, impulsada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), busca beneficiar a los migrantes del sur de México, donde se estima que hay hasta 80.000 personas varadas.



Javier Guerrero Rubiera, coordinador de la brigada Correcaminos del Distrito 7, aseguró que desde la semana pasada se empezó con el proceso de vacunación en parques y albergues, inmunizando a más de 600 personas.



Los migrantes que más se han protegido contra la covid-19 al momento son haitianos y hondureños.



Amado Cuervo es uno de los migrantes que recibió la vacuna de Cansino al interior del consulado de Honduras, a quien agradeció la gestión de las autoridades de su país y del Gobierno de México.



Este migrante se enteró a través de unas personas que vacunarían en el consulado y acudió de manera voluntaria.

La primera dama de Honduras, Ana García, encabeza este miércoles una misión de dos días que visitará la frontera sur de México para conocer mecanismos de protección que garanticen los derechos humanos de los inmigrantes de su país que atraviesan esa nación con la idea de llegar a Estados Unidos.



La agenda de trabajo incluye visitas a albergues, a estaciones migratorias y reuniones con altas autoridades de México.



La región vive una ola migratoria sin precedentes en años. Y como prueba de ello, Estados Unidos detuvo el pasado julio en su frontera sur a 212.672 indocumentados, la cifra más alta en 20 años. EFE