AMLO advierte a Biden por migración: No somos sus peleles ni empleados

Ciudad de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que su Ejecutivo no se deja "presionar" por nadie y que no es "pelele" ni "empleado" del Gobierno de Estados Unidos en materia migratoria.



El mandatario fue cuestionado sobre la situación en el sur de México, donde en días recientes se han conformado -y desmantelado por las fuerzas de seguridad- varias caravanas migrantes que buscan avanzar hacia el norte del país.



"No aceptamos presiones de ningún Gobierno, México es un país independiente, soberano, y somos más libres que nunca. Sí, tenemos esta situación que nos preocupa y que estamos atendiendo, pero no es porque estemos de peleles o de empleados del Gobierno de Estados Unidos, es que estamos poniendo orden y ayudando, protegiendo", aseguró el presidente.



La represión de estas caravanas por parte de agentes de seguridad, como la Guardia Nacional, ha sido muy criticada por defensores de derechos humanos, y se produce en medio de una fuerte ola migratoria, sin precedente en años, en la región.



"Nosotros no nos dejamos presionar por ningún Gobierno extranjero, nosotros actuamos con apego a los principios de nuestra política exterior", aseveró el mandatario, quien negó recibir presiones de su vecino del norte.



Y reafirmó: "México es un país independiente, soberano".

AYUDA EN HAITÍ

Esta respuesta la dio tras señalamientos de que los haitianos en la frontera sur de México viven en condiciones de hacinamiento y llevan meses varados en la región.

El presidente indicó que se está apoyando a los haitianos en su país de origen, pero se les dificulta enviar ayudas y recursos porque ha habido disturbios.



"Es muy triste lo de Haití porque es pobreza, es violencia, afectación por sismos. Es una situación muy difícil", afirmó López Obrador, que recordó que ya se han enviados despensas y medicinas.



Negó que haya una "doble discurso" en México en materia migratoria.



Y aseguró que los agentes de migración no van armados, reiterando su argumento sobre la importancia de que los migrantes se queden en el sur del país para evitar más peligros durante su travesía.



El presidente se mostró convencido que en la reunión de este jueves en Washington del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) habrá "buenos resultados", también en materia migratoria. EFE