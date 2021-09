La peste porcina africana se convierte en una amenaza para América

San José, Costa Rica.

Organismos internacionales y los ministros de Agricultura de América coincidieron este miércoles en que la peste porcina africana, que se encuentra presente en República Dominicana, es una amenaza seria para el continente, que requiere de la cooperación de todos los países para evitar su propagación.



Este asunto fue abordado de manera especial este miércoles en la Conferencia de Ministros de Agricultura de las América 2021, en la que se aprobó una resolución que resalta la "importancia de implementar acciones nacionales regionales y hemisféricas para prevenir y luchar contra la peste porcina africana".



En la resolución, los ministros también instruyen al director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) a impulsar todas las iniciativas a su alcance para combatir la enfermedad.



En su intervención en la Conferencia, el ministro de Agricultura de República Dominicana, Limber Cruz, recordó que su país notificó el pasado 29 de julio la aparición de la enfermedad y que desde entonces el Gobierno ha abordado el tema con "profunda responsabilidad" y un "enfoque integral" que incluye la participación del sector privado y organismos internacionales.



Cruz resaltó la "importancia de la coordinación internacional para la prevención".



La ministra de Agricultura haitiana, Charlot Bredy, afirmó que su país, que comparte la misma isla y por consiguiente frontera terrestre con República Dominicana, ha tomado medidas preventivas, pero hizo un llamado a la solidaridad internacional debido a los graves daños que ha sufrido Haití con el terremoto del mes pasado.



En la Conferencia de ministros participó también el subdirector general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y representante de ese organismo para América Latina y el Caribe, Julio Berdegué.



"La llegada de la peste porcina africana es una amenaza para la región y un reto mayor. Las palabras claves deben ser cooperación y trabajo articulado. Hacemos un llamado a que hagamos un esfuerzo para actuar de forma coordinada en apoyo a los países y los productores afectados. No hay espacio para acciones dispersas o duplicadas", expresó Berdegué.



El representante de la FAO prometió que el organismo actuará bajo el marco global de atención a enfermedades animales y mediante instancias de colaboración que se han establecido.



"Si bien la enfermedad solo ha sido confirmada en República Dominicana, es muy prudente abordarla desde ya con un enfoque de una sola isla abarcando a Haití. La FAO hará el máximo esfuerzo para movilizar nuestras capacidades técnicas y trabajaremos duro para movilizar recursos financieros que son indispensables", dijo Berdegué.

La peste porcina africana no estaba presente en América desde hace casi cuarenta años. Fue detectada en Cuba en 1971 y 1980, en Brasil y República Dominicana en 1978, y en Haití en 1979.



Esta enfermedad no representa riesgo para la salud humana, pero sí es altamente contagiosa en los cerdos domésticos y silvestres, por lo que puede ocasionar graves pérdidas económicas y productivas.



Entre los síntomas de esta enfermedad hemorrágica figuran vómito, diarrea, conjuntivitis, fiebre alta, muerte súbita, malformaciones y lechones muy débiles al nacimiento, y no existe una vacuna autorizada. EFE